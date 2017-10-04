В ГУСЕВЕ СОТРУДНИКИ ГИБДД ПОСВЯТИЛИ ШКОЛЬНИКОВ В ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ
По традиции, мероприятие началось с приветствия гостей праздника, девиза, речевки и произнесения клятвы отряда, в которой ребята обещают оказывать помощь сотрудникам ГИБДД в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Школьники в полной мере раскрыли свой творческий потенциал с помощью постановочных сценок и сказок о Правилах дорожного движения, а также продемонстрировали достойные знания в области безопасности дорожного движения.
Программа дополнительного образования «Юный инспектор движения» была разработана в сентябре 2015 года в Детско-юношеском центре. В течение двух лет учащиеся школы № 1 имени С.И. Гусева совместно ведут массовую пропагандистскую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под руководством педагогов школы и Детско-юношеского центра, а также сотрудников Госавтоинспекции.
Работа действующего отряда ЮИД стала положительным примером для младших ребят. Желающих вступить в ряды юидовцев было очень много, и тогда сотрудники Госавтоинспекции и Детско-юношеского центра приняли решение об открытии ещё двух отрядов юных помощников.
|
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.