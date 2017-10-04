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115 Городские новости
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В ГУСЕВЕ СОТРУДНИКИ ГИБДД ПОСВЯТИЛИ ШКОЛЬНИКОВ В ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ

В городе Гусеве в рамках акции «Неделя безопасности» состоялось торжественное посвящение третьеклассников школы № 1 имени Сергея Ивановича Гусева и школы № 3 в юные инспекторы движения. Об этом "Радио на Востоке" рассказал Начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер. 

По традиции, мероприятие началось с приветствия гостей праздника, девиза, речевки и произнесения клятвы отряда, в которой ребята обещают оказывать помощь сотрудникам ГИБДД в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Школьники в полной мере раскрыли свой творческий потенциал с помощью постановочных сценок и сказок о Правилах дорожного движения, а также продемонстрировали достойные знания в области безопасности дорожного движения.

Программа дополнительного образования «Юный инспектор движения» была разработана в сентябре 2015 года в Детско-юношеском центре. В течение двух лет учащиеся школы № 1 имени С.И. Гусева совместно ведут массовую пропагандистскую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под руководством педагогов школы и Детско-юношеского центра, а также сотрудников Госавтоинспекции.

Работа действующего отряда ЮИД стала положительным примером для младших ребят. Желающих вступить в ряды юидовцев было очень много, и тогда сотрудники Госавтоинспекции и Детско-юношеского центра приняли решение об открытии ещё двух отрядов юных помощников. 


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# Гусев ГИБДД пропаганда ЮИД

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