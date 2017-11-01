В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди женщин
На зональных соревнованиях, прошедших 29 октября в Черняховске среди муниципалитетов области, женская волейбольная команда Гусева также заняла первое место, оставив позади спортсменок из Черняховска и Нестерова (2 и 3 места).
Кроме того, 29 октября в ФОКе имени Е.М. Попова прошли соревнования по гиревому спорту. В женском зачете лучшей стала Певко Светлана. В мужском зачете в категории до 63 кг отличился Пикмурзин Евгений, в категории до 68 кг два призовых места взяли Волынец Тимофей и Шишин Иван.
до 73 кг.- 1м.-Свиб Евгений
до 78 кг. -1м.-Спрогис Артем
2м.-Герасимов Александр
3м.-Дегтеренко Артем
до 85 кг. -1м.-Тарасов Александр
2м.- Шишин Павел
95+ кг .- 1м.- Куликов Владимир
2м.- Фокеев Дмитрий
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