4 ноября Гусевский музей примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2017" 4 ноября с 19.00 до 23.00Гусевский музей присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2017». В этом году мероприятие пройдёт под девизом "Искусство объединяет", и это действительно так.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 18

В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди женщин С 10 по 20 октября в Гусеве проходили Открытые соревнования по волейболу среди женских команд. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 22

Под Черняховском закроют ж/д переезд С 22:00 3 ноября до 6:00 4 ноября на железнодорожном переезде в поселке Жилино Черняховского района направления будут проводиться плановые ремонтные работы. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 30

В Гусеве прошло областное первенство по шорт-треку 14-15 октября 2017 года в Гусеве – впервые за всю историю калининградского конькобежного спорта – прошло областное первенство по шорт-треку. Как сообщает пресс служба GS Group...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 83

"Дорогая тетушка" 21 октября в 19.00 Театр "Курсив" приглашает на спектакль Ольги Нечаевой "Дорогая тетушка". Искрометный юмор, изобретательные жулики и охота за наследством - все это ждет вас на Красноармейской 11. Не пропустите.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 62

Жители "Золотого возраста" сыграли в настольный теннис 7 октября на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева прошел Турнир по настольному теннису среди пожилых людей. С результатами соревнований "Радио на Востоке" ознакомили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 108

"От Сердца к сердцу" 20 октября 17:00 Городской Дом культуры приглашает на творческий вечер "От сердца к сердцу" к 20- летнему юбилею народного вокального ансамбля "Любава" Вход свободный.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 49

В ГУСЕВЕ СОТРУДНИКИ ГИБДД ПОСВЯТИЛИ ШКОЛЬНИКОВ В ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ В городе Гусеве в рамках акции «Неделя безопасности» состоялось торжественное посвящение третьеклассников школы № 1 имени Сергея Ивановича Гусева и школы № 3 в юные инспекторы движения. Об этом "Радио на Востоке" рассказал Начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» старший лейтенант полиции М.П. Шафер.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 115

В Гусеве тушили пожар на улице Морской 4 октября в 00.34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Морской города Гусева. Как сообщает пресс служба Управления МЧС по Калининградской области...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 124