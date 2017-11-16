В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД «ПЕШЕХОД»
В ходе мероприятия инспекторы ДПС выявили 1149 нарушений ПДД, допущенных пешими участниками дорожного движения. 389 водителей привлечены к ответственности за не предоставление преимущества в движении пешеходам.
Госавтоинспекция напоминает, что при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителям транспортных средств. Вне населенных пунктов пешеходы обязаны применять световозвращатели.
В ходе операции «Пешеход» за игнорирование «светлячков» к ответственности привлечен 101 пеший участник дорожного движения.
В том числе сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» привлекли к административной ответственности 26 пешеходов и 8 водителей - за не предоставление преимущества в движении пешеходам. А также подверглись административному наказанию 13 пешеходов, которые вне населенных пунктах проигнорировали ношение световозвращающих элементов.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает водителей быть внимательными вблизи пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость.
Пешеходам полицейские настоятельно рекомендуют надевать яркую одежду, пользоваться фонариком при переходе проезжей части. Прежде чем вступить на проезжую часть, следует показать водителям свои намерения и убедиться в том, что они готовы уступить дорогу. Переходя многополосную проезжую часть, не стоит торопиться - водитель в соседнем ряду может не увидеть пешехода из-за ослепления светом фор встречных автомобилей.
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