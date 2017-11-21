    Ночной эфир
. .
Сейчас в эфире:
...
   Слушателей: 
Радио "На Востоке" info@958fm.ru
radionavostoke@yandex.ru
+7(921)264-54-14, 8(40143)3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а

Ср22 ноября
Мы вКонтакте Мы в Twitter RSS
Войти Регистрация
html counter счетчик посетителей сайта
.
Шортик #6206
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь – вот оно счастье!.. Хрен там – опять опыт.

Шортики >>

Важные ссылки

Газета "Городской объектив"

Рейтинг новостей авторов

Sky Archer +834/-494
SilVeRoman +425/-48
Петрович +286/-12
Радионяня +201/-22
Маргарита +126/-10

Посетители

Сейчас на сайте: 2
Гостей: 2

Пользователи: 
- отсутствуют

 Последние посетители: 
sergey
SilVeRoman
Сержик
sona82
Sky Archer
Sonnenschein

Карта посещения

Locations of visitors to this page

Последние комментарии

Новое на сайте

7 декабря в Нестерове пройдет горячая линия по борьбе с коррупцией

7 декабря в Нестерове пройдет горячая линия по борьбе с коррупцией 7 декабря в Нестерове пройдет горячая линия по борьбе с коррупцией7 декабря прокуратура Нестеровского района будет проводить «горячую линию». Все желающие смогут сообщить любую информацию о фактах взяточничества, коррупционных проявлениях и получить правовую консультацию.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 12

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД «ПЕШЕХОД»

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД «ПЕШЕХОД» В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД «ПЕШЕХОД»С 26 октября по 13 ноября 2017 года на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции провели очередной этап специального профилактического мероприятия «Пешеход», направленного на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием одной из самых уязвимых категорий участников движения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 21

4 ноября Гусевский музей примет участие во Всероссийской акции

4 ноября Гусевский музей примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2017" 4 ноября Гусевский музей примет участие во Всероссийской акции 4 ноября с 19.00 до 23.00Гусевский музей присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2017».  В этом году мероприятие пройдёт под девизом "Искусство объединяет", и это действительно так.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 104

В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди женщин

В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди женщин В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди женщинС 10 по 20 октября в Гусеве проходили Открытые соревнования по волейболу среди женских команд. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 76

Под Черняховском закроют ж/д переезд

Под Черняховском закроют ж/д переезд Под Черняховском закроют ж/д переездС 22:00 3 ноября до 6:00 4 ноября на железнодорожном переезде в поселке Жилино Черняховского района направления будут проводиться плановые ремонтные работы. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 69

В Гусеве прошло областное первенство по шорт-треку

В Гусеве прошло областное первенство по шорт-треку В Гусеве прошло областное первенство по шорт-треку14-15 октября 2017 года в Гусеве – впервые за всю историю калининградского конькобежного спорта – прошло областное первенство по шорт-треку. Как сообщает пресс служба GS Group...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 119

"Дорогая тетушка" 21 октября в 19.00 Театр "Курсив" приглашает на спектакль Ольги Нечаевой "Дорогая тетушка". Искрометный юмор, изобретательные жулики и охота за наследством - все это ждет вас на Красноармейской 11. Не пропустите.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 100

Жители

Жители "Золотого возраста" сыграли в настольный теннис Жители 7 октября на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева прошел Турнир по настольному теннису среди пожилых людей. С результатами соревнований "Радио на Востоке" ознакомили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 144

"От Сердца к сердцу" 20 октября 17:00 Городской Дом культуры приглашает на творческий вечер "От сердца к сердцу" к 20- летнему юбилею народного вокального ансамбля "Любава" Вход свободный.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 85

Праздники

Праздники России

Рекламный блок #4


Архив новостей

Ноябрь 2017 (4)
Октябрь 2017 (10)
Сентябрь 2017 (34)
Август 2017 (40)
Июль 2017 (63)
Июнь 2017 (43)
X

 
Уважаемые пользователи и гости сайта! У нас изменился номер прямого эфира. Теперь в передачу "Есть повод" можно дозвониться по прямому мобильному номеру 524-958. При звонке с городского телефона номер: 8 (4012) 524-958Звоните, пообщаемся! 
По данному номеру вы в любое время можете получить информацию о точном времени, прогнозе погоды, способах отправить смс, услышать, кто ведет эфир, воспользовавшись удобным голосовым меню. Спешите поучаствовать в нашей рубрике "Мобильный репортер". Напоминаем, что наш городской номер: 8 (40143)3-46-15.
Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram! Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join Group. А так же не прекращал работу сайт от наших партнёров "Флудово.ru".


 

12 Новости области Новое
Просмотров: 12

7 декабря в Нестерове пройдет горячая линия по борьбе с коррупцией

7 декабря прокуратура Нестеровского района будет проводить «горячую линию». Все желающие смогут сообщить любую информацию о фактах взяточничества, коррупционных проявлениях и получить правовую консультацию. Как сообщил "Радио на Востоке" 

Прокурор Нестеровского района старший советник юстиции Э.Ю.Аскеров, за истекший период 2017 года в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции прокуратурой района выявлено 48 нарушений законодательства, в целях устранения выявленных нарушений внесено 18 представлений, возбуждено 1 производство об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ. 

Принесено 18 протестов на действующие нормативные правовые акты в связи с установлением в них коррупциногенных факторов. О преступлениях коррупционной направленности и иных нарушениях законодательства о противодействии коррупции можно сообщить в прокуратуру района по телефону 840144 21292, 84014422668.


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


# нестеров прокуратура взятки коррупция

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Имя:*
E-Mail:
Подтвердите, что Вы не робот=>> *

Текущая версия: 5.1 (12.04)

Проводите длинные, зимние вечера/ночи под чудесную музыку ночных плейлистов от Andru M на частоте 95,8 FM. Когда вокруг мало света, всё темно, уныло, зябко, по пошлому грязно, и лишено всякого смысла - идите на звук! Курс 95,8 FM!.

Статистика

Новостей 2044
Комментов 362

ТОП журналистов

Sky Archer 909
SilVeRoman 533
Радионяня 204
Петрович 180
Nik 80

Потоки радио

Онлайн поток
(для компьютера)

Рекламный блок

Группа вКонтакте

Рекламный блок

Звони:
8 921 614 16 85
 


 

Друзья сайта







Рекламный блок #6

Рекламный блок #7
Шаблон сайта оптимизирован под разрешение 1280x1024 браузеров: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer 7+. Владельцам Internet Explorer 6 настоятельно рекомендуется, наконец, обновить свой браузер до актуальной версии!