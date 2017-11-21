7 декабря в Нестерове пройдет горячая линия по борьбе с коррупцией
Прокурор Нестеровского района старший советник юстиции Э.Ю.Аскеров, за истекший период 2017 года в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции прокуратурой района выявлено 48 нарушений законодательства, в целях устранения выявленных нарушений внесено 18 представлений, возбуждено 1 производство об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ.
Принесено 18 протестов на действующие нормативные правовые акты в связи с установлением в них коррупциногенных факторов. О преступлениях коррупционной направленности и иных нарушениях законодательства о противодействии коррупции можно сообщить в прокуратуру района по телефону 840144 21292, 84014422668.
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