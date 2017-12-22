Продаются щенки Продаются щенки йоркширского терьера!Подарите себе верного друга, а он в свою очередь подарит Вам любовь и преданность! Прекрасный подарок под Новый год (год собаки)! Родились 12 ноября 2017 года. Папа Чемпион России, Литвы, Белоруссии... Телефон:89212697803 Наталья89062129723 СергейАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 1 | Просмотров: 16

7 декабря в Нестерове пройдет горячая линия по борьбе с коррупцией 7 декабря прокуратура Нестеровского района будет проводить «горячую линию». Все желающие смогут сообщить любую информацию о фактах взяточничества, коррупционных проявлениях и получить правовую консультацию.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 63

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД «ПЕШЕХОД» С 26 октября по 13 ноября 2017 года на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции провели очередной этап специального профилактического мероприятия «Пешеход», направленного на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием одной из самых уязвимых категорий участников движения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 66

4 ноября Гусевский музей примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2017" 4 ноября с 19.00 до 23.00Гусевский музей присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2017». В этом году мероприятие пройдёт под девизом "Искусство объединяет", и это действительно так.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 144

В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди женщин С 10 по 20 октября в Гусеве проходили Открытые соревнования по волейболу среди женских команд. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 112

Под Черняховском закроют ж/д переезд С 22:00 3 ноября до 6:00 4 ноября на железнодорожном переезде в поселке Жилино Черняховского района направления будут проводиться плановые ремонтные работы. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 92

В Гусеве прошло областное первенство по шорт-треку 14-15 октября 2017 года в Гусеве – впервые за всю историю калининградского конькобежного спорта – прошло областное первенство по шорт-треку. Как сообщает пресс служба GS Group...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 153

"Дорогая тетушка" 21 октября в 19.00 Театр "Курсив" приглашает на спектакль Ольги Нечаевой "Дорогая тетушка". Искрометный юмор, изобретательные жулики и охота за наследством - все это ждет вас на Красноармейской 11. Не пропустите.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 141

Жители "Золотого возраста" сыграли в настольный теннис 7 октября на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева прошел Турнир по настольному теннису среди пожилых людей. С результатами соревнований "Радио на Востоке" ознакомили на городском стадионе.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 175