Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Радио на Востоке приостанавливает вещание в этот день.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 110

Око за око (часть I) Капитан Чег Беррис мечтательно смотрел в потолок. Шел уже первый сегмент второй четверти суток, но сон не шел. Он так и провалялся в постели, глядя, как медленно гаснут, подчиняясь непонятным ему законам, звезды, украшавшие потолок его спальни. Ну, какой может быть сон, когда до самого замечательного момента в жизни осталось уже меньше суток? Всего каких-то семь сегментов, и прекрасная Лирана, наконец, станет его женой! Чег нежно улыбнулся. Какое счастье, нет, ну какое же это счастье,Автор: Sky Archer | Комментариев: 0 | Просмотров: 370

Приятных слов Любимый мой, приятных тебе снов. Из чистой шалости хочу тебе присниться. Пусть в эту ночь тебе спокойно спится И ты проснешься весел и здоров.Любимый мой, пусть новая луна В ночи сгорая обо мне напомнит, И сердце тихой радостью наполнит Врачуя боль души твоей сполна.Автор: Sky Archer | Комментариев: 1 | Просмотров: 701

Ёлочный базар Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 449

7 декабря в Нестерове пройдет горячая линия по борьбе с коррупцией 7 декабря прокуратура Нестеровского района будет проводить «горячую линию». Все желающие смогут сообщить любую информацию о фактах взяточничества, коррупционных проявлениях и получить правовую консультацию.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 482

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД «ПЕШЕХОД» С 26 октября по 13 ноября 2017 года на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции провели очередной этап специального профилактического мероприятия «Пешеход», направленного на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием одной из самых уязвимых категорий участников движения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 551

4 ноября Гусевский музей примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2017" 4 ноября с 19.00 до 23.00Гусевский музей присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2017». В этом году мероприятие пройдёт под девизом "Искусство объединяет", и это действительно так.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 634

В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди женщин С 10 по 20 октября в Гусеве проходили Открытые соревнования по волейболу среди женских команд. Как сообщили "Радио на Востоке" на городском стадионе...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 924

Под Черняховском закроют ж/д переезд С 22:00 3 ноября до 6:00 4 ноября на железнодорожном переезде в поселке Жилино Черняховского района направления будут проводиться плановые ремонтные работы. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 859