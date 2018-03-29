Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка по жалобам граждан о нарушении пенсионного законодательства
В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами.
В соответствии с п. 36 Приказа Минтруда России от 17.11.2014 N 884н
"Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии…» (далее Приказ) территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе приостановить срок рассмотрения заявления о назначении пенсии, заявления о переводе с одной пенсии на другую до завершения проверки, представления документов, запрошенных в указанных органах и организациях, но не более чем на три месяца.
В соответствии с п.39 Приказа заявление о назначении пенсии рассматривается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через 10 рабочих дней со дня представления заявителем недостающих документов для назначения пенсии в соответствии с пунктом 31 настоящих Правил, и поступления документов, запрошенных территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.
Аналогичные требования установлены Административным регламентом предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.01.2016 № 14н.
Проверкой одного из обращений установлено, что в нарушение вышеназванных норм закона пенсия назначена гражданину за пределами 3 месячного срока.
По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.63 КоАП РФ - нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, работником многофункционального центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, или работником государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества, порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой федеральным органом исполнительной власти или государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
Также, в адрес УПФ РФ в Черняховском районе внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.
В случае нарушения пенсионного законодательства, а также иных социальных прав Вы можете сообщить в прокуратуру района по адресу: г. Нестеров, ул. Советская, д.14 а.