Объявление.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОКРУГА!

10 марта завершается Масленичная неделя. В этот день для гусевцев подготовлена интересная программа с народными гуляньями, забавными конкурсами, театрализованными представлениями, аттракционами и традиционным сжиганием чучела.

Место проведения мероприятия — парковая зона ФОКа. Начало в 12.00 часов