Задело #9 (by Sky Archer)

Опять первые места в хит-параде начала занимать Укурина. Слабенькая Америка быстро выдохлась. Теперь Укурина решила отправлять ноты прортеста в Сирию. Ещё хорошо, что не написали, что они Сирию освободили, а серийцы, неблагодарные, воткнули нож в спину. И ещё они Крым не отдают! Именно поэтому теперь нельзя гражданам России на своих собственных танках и самолётах пересекать границу "великой" страны. Даже теперь закон про это приняли... Исключительные хотели в гости к шумерам прийти на кораблях...и опять Россия не пускает. Я вот не знаю, Россия начала попирать права Америки на мировое господство. Разве так можно делать? Но обо всём далее...

#1 Украина направила Сирии ноту протеста из-за делегации Крыма…

Не совсем понимаю, при чём тут приезд делегации из Крыма к дипломатическим отношениям Сирии и Укурины? Да и Укурина отлично поддерживает «бородатых». Больше ни про что другое я не слышал. А тут решили направить ноту протеста. Асад поржал, скорее всего, всё пытался вспомнить где это Укурина. И какое отношение она имеет вообще к Сирии. Хотя, может так оказаться, что это именно Укурина победила «бородатых» вместе с исключительными. Но, всё равно не понятно, причём тут Укурина к Крыму? Они всё никак географию выучить не могут, и как только видят слово Крым, так сразу наступает дикая попаболь.

То, что Павлик дебил, все это знают давно. И Павлик, естественно, не упустил возможности обвинить Россию в том, что произошло в Керчи. Но забыл, что правительство шумеров ведёт гражданскую войну на своей территории, против собственного народа. И у них таких придурков, как у нас сейчас в Керчи, большая часть страны. Потому Павлику стоило не просто молчать, а вообще затихнуть на несколько лет, пока его не постигла участь, так уважаемого им Степашки. Вообще не стоило приносить какие-то соболезнования, я не думаю, что мы нуждаемся в соболезнованиях пациентов Жмеринского дурдома…

Я опять что-то пропустил? Как-то не очень внимательно смотрел новости. А там, поди, показывали очереди на границах Укурины. Потому, правильно и вовремя приняли такой закон. Ведь понятно, что любой патриот, а в Раде все патриоты, постоянно, прямо из Киева видит толпы граждан «страны-агрессора», и все, как один, с оружием. Некоторые прямо на «Арматах» приезжают. Кто богаче на собственных НЛО. Давка на границе каждый день! Не все могут попасть в страну, которая самая демократичная, потому приходится идти с оружием. И главное, наглецы, не стесняются разъезжать на своих БТРах по магазинам, скупая качественные шумерские продукты… Оно и правильно же, самолёты на Укурину отменили, поезда тоже, как гражданам «страны-агрессора» ездить за продуктами? Не все могут постоянно питаться ягелем и мхом… Но теперь со всем этим покончено, раз и навсегда…достаточно было только закон принять…

Ну, на самом деле «страна-агрессор»! Как это могло быть чтобы запретили что-то? Как теперь исключительные будут возить газ и нефть? Да и только они? Хотя, его ещё надо добыть! Америка привыкли только отнимать. Тем не менее, сейчас поднимется такая вонь! И что самое парадоксальное, что сейчас будут введены санкции со стороны Укурины. Россия забыла о том, что это Укурина построила Арктику? Они же не только Чёрное море выкопали. А говорить о реакции исключительной нации, вообще не приходится. Тут самое время ввести ещё новый пакет санкций. Как это Россия посмела требовать передвигаться по своей территории на своих собственных судах? Куда смотрит Госдеп? Почему нет нового твита от Рыжика?

Они не очень-то и собирались куда-то там идти. Так просто, шумерам поообещали, что придут. Шумерам и пообещали, что в НАТУ примут. Так что не очень-то и стоит верить исключительным. Да и нас спросить стоит, для того чтобы куда-то там плыть. То, что шумеры себе там придумали, мало кого волнует. И теперь, как я понимаю, против России за это опять буду введены санкции. Исключительные же говорили про то, что они будут восстанавливать демократию, то есть разрушать страны, где хотят. А тут они в свою колонию хотели приплыть, и то не даёт страна с разованной Обамой, экономикой. Но на месте исключительных, я бы и не стал пытаться приплывать в гости к шумерам. Лётчики вот прилетели, и шумеры успешно начали их уничтожать. Так что стоит хорошо подумать...пока не начали тонуть корабли...

А у меня на этом всё. До следующих выпусков!