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Новое на сайте

Продаётся 1-комнатная­ квартира

Продаётся 1-комнатная­ квартира Продаётся 1-комнатная­ квартираПродаётся 1-комнатная­ квартира  28.40 м², ­5/5, в Новой резиденц­ии (красивые дома на ­въезде в Гурьевск , н­апротив Виктории).
Площадь - 28.40 м²­
От собственника, без ­посредников!Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 6

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!» В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»С 06 февраля  по 15 марта,  объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 24

Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах

Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогахАдминистрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46

GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников

GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS»  прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 115

Гусевская прокуратура проведет

Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам" Гусевская прокуратура проведет «Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 118

В Гусеве проверят

В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей В Гусеве проверят Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 116

В Гусеве произведут отключение электроэнергии

В Гусеве произведут отключение электроэнергии В Гусеве произведут отключение электроэнергииВ Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 144

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской моделиОт города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам иАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 146

В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство

В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательствоПрокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в местной организации. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции Виталий Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 128

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25.02.2016
Разговоры обо всём Расшифруй слово 158 1 Sky Archer
25.02.2016
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07.01.2016
Чтиво Хочу книгу!!! 306 1 Sky Archer
26.11.2015
Вопросы по работе основного сайта Дневник разработки 871 5 Sky Archer
19.10.2015
Наш FTP Книги, книжечки, книжёнки (о разделе) 277 3 Sky Archer
06.10.2015
Дата Наименование
05.02.2017 18:35 Календарик №55 1 kinski Читаем...
05.02.2017 13:33 Майкл Ньютон 5 MiFeY Читаем...
05.02.2017 13:30 Календарик №54 1 kinski Читаем...
02.02.2017 23:16 Полутона 8 Крылатая Кицюня Читаем...
02.02.2017 15:28 О бессоннице 5 Ilmarion Читаем...
01.02.2017 23:33 Наперегонки с ветром 9 Крылатая Кицюня Читаем...
03.02.2017 18:54 Календарик №53 3 kinski Читаем...

Объявления Новое
Просмотров: 8

Продаётся 1-комнатная­ квартира

Продаётся 1-комнатная­ квартира  28.40 м², ­5/5, в Новой резиденц­ии (красивые дома на ­въезде в Гурьевск , н­апротив Виктории).
Площадь - 28.40 м²­
От собственника, без ­посредников!

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Объявления
Просмотров: 496

Услуги тамады
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Городские новости Новое
Просмотров: 27

В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»

С 06 февраля  по 15 марта,  объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...

  • Не нравится
  • +1
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.
Городские новости
Просмотров: 47

Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах

Администрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
.
Городские новости
Просмотров: 116

GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников

17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS»  прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. 

  • Не нравится
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  • Нравится
.
Городские новости
Просмотров: 120

Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам"

«Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
.
Городские новости
Просмотров: 116

В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей

Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.

  • Не нравится
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.
Городские новости
Просмотров: 145

В Гусеве произведут отключение электроэнергии

В Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".

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  • Нравится
.
Городские новости
Просмотров: 150

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели

От города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам и архитекторам.

  • Не нравится
  • +2
  • Нравится
.
Новости области
Просмотров: 128

В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство

Прокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в местной организации. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции Виталий Суховиев.

  • Не нравится
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  • Нравится
.
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