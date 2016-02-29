GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников 17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 101

Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам" «Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 108

В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 97

В Гусеве произведут отключение электроэнергии В Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 125

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели От города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам иАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 139

В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство Прокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в местной организации. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции Виталий Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 114

Прокуратура выявила нарушения при начислении платы за капитальный ремонт жителю Нестеровского района Прокуратурой Нестеровского района, по обращению жителя Нестеровскогорайона проведена проверка законности начисления платы за капитальный ремонт, входе которой выявлены нарушения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 127

В Гусевской прокуратуре дали разъяснение по поводу новой "газовой" статьи в законодательстве Федеральным законом от 05 декабря 2016 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей 9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 115

GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике. Об этом "Радио на Востоке"сообщили в пресс-службе холдинга. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 140