Продаётся 1-комнатная квартира
Площадь - 28.40 м²
От собственника, без посредников!
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8 (40143) 3-46-15
г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 20а
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Вс05 февраля
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Продаётся 1-комнатная квартира
Продаётся 1-комнатная квартира 28.40 м², 5/5, в Новой резиденции (красивые дома на въезде в Гурьевск , напротив Виктории).
В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!» С 06 февраля по 15 марта, объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 24
Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах Администрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 46
GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников 17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 115
Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам" «Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 118
В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 116
В Гусеве произведут отключение электроэнергии В Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 144
Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели От города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам иАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 146
В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство Прокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в местной организации. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции Виталий Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 128
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Объявления Новое.
Просмотров: 8
Продаётся 1-комнатная квартира
Продаётся 1-комнатная квартира 28.40 м², 5/5, в Новой резиденции (красивые дома на въезде в Гурьевск , напротив Виктории).
Площадь - 28.40 м²
От собственника, без посредников!
Объявления.
Просмотров: 496
Услуги тамады
Городские новости Новое.
Просмотров: 27
В Гусеве стартует ежегодный муниципальный Конкурс скворечников и кормушек «С новосельем!»
С 06 февраля по 15 марта, объявляется прием заявок для участия в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек «С новосельем!». Конкурс проводится при поддержке...
Городские новости.
Просмотров: 47
Администрация Гусева призывает к бдительности на дорогах
Администрация муниципального образования «Гусевский Городской округ» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, из-за резких перепадов температуры в ночное и дневное время суток. Об этом «Радио на Востоке» сообщил заместитель главы администрации Александр Китаев.
Городские новости.
Просмотров: 116
GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников
17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS» прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов.
Городские новости.
Просмотров: 120
Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам"
«Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.
Городские новости.
Просмотров: 116
В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей
Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.
Городские новости.
Просмотров: 145
В Гусеве произведут отключение электроэнергии
В Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".
Городские новости.
Просмотров: 150
Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели
От города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам и архитекторам.
Новости области.
Просмотров: 128
В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство
Прокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в местной организации. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции Виталий Суховиев.
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