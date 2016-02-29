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GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников

GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS»  прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 81

Гусевская прокуратура проведет

Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам" Гусевская прокуратура проведет «Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 94

В Гусеве проверят

В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей В Гусеве проверят Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 79

В Гусеве произведут отключение электроэнергии

В Гусеве произведут отключение электроэнергии В Гусеве произведут отключение электроэнергииВ Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 106

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской моделиОт города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам иАвтор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 120

В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство

В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательствоПрокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в местной организации. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции Виталий Суховиев.Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 99

Прокуратура выявила нарушения при начислении платы за капитальный ремонт жителю Нестеровского района

Прокуратура выявила нарушения при начислении платы за капитальный ремонт жителю Нестеровского района Прокуратура выявила нарушения при начислении платы за капитальный ремонт жителю Нестеровского районаПрокуратурой Нестеровского района, по обращению жителя Нестеровскогорайона проведена проверка законности начисления платы за капитальный ремонт, входе которой выявлены нарушения. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 111

В Гусевской прокуратуре дали разъяснение по поводу новой

В Гусевской прокуратуре дали разъяснение по поводу новой "газовой" статьи в законодательстве В Гусевской прокуратуре дали разъяснение по поводу новой Федеральным законом от 05 декабря 2016 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей 9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 99

GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике

GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математикеИнвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике. Об этом "Радио на Востоке"сообщили в пресс-службе холдинга. Автор: SilVeRoman | Комментариев: 0 | Просмотров: 125

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31.03.2016
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25.02.2016
Разговоры обо всём Расшифруй слово 146 1 Sky Archer
25.02.2016
Вопросы по работе основного сайта Предложения по улучшению 733 1 Sky Archer
07.01.2016
Чтиво Хочу книгу!!! 294 1 Sky Archer
26.11.2015
Вопросы по работе основного сайта Дневник разработки 856 5 Sky Archer
19.10.2015
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16.01.2017 12:37 "Чёрное море" 1 Воздушный змей Читаем...
16.01.2017 09:40 Календарик №31 0 kinski Читаем...
15.01.2017 18:19 Календарик №30 4 kinski Читаем...
15.01.2017 16:08 Календарик №29 2 kinski Читаем...
15.01.2017 14:00 NO SMOKING 7 Chere Читаем...
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Услуги тамады
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Городские новости
Просмотров: 81

GS Group назвал имена победителей III Международного конкурса по математике среди старшеклассников

17 и 18 декабря в инновационном кластере «Технополис GS»  прошел финал III Международного конкурса GSGroup по математике для старшеклассников из нестоличных городов. 

  • Не нравится
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  • Нравится
.
Городские новости
Просмотров: 94

Гусевская прокуратура проведет "горячую линию" по "взяткам"

«Гусевской городской прокуратурой 19 декабря с 9-00 часов до 10-00 часов проводится «горячая линия» в сфере коррупции.

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  • 0
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Городские новости
Просмотров: 79

В Гусеве проверят "тонировку" автомобилей

Госавтоинспекция информирует о проведении на территории Калининградской области, в том числе и на территории обслуживания отделением ГИБДД МО МВД России «Гусевский» очередного этапа специального профилактического мероприятия «Стекло», которое продолжится до 15 декабря 2016 года.

  • Не нравится
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Городские новости
Просмотров: 106

В Гусеве произведут отключение электроэнергии

В Гусеве от электроэнергии отключат несколько улиц. Об этом "Радио на Востоке" сообщили в "Янтарьэнерго".

  • Не нравится
  • +2
  • Нравится
.
Городские новости
Просмотров: 120

Студенты НИУ ВШЭ выстроили взаимосвязь Гусева и «Технополиса GS» по голландской модели

От города, производящего вещи, к городу, производящему идеи, — такую концепцию воплотили победители конкурса проектных работ GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 11 и 12 декабря 2016 года студенческая команда, предложившая лучшую трактовку Smart city для города Гусева и «Технополиса GS», побывала в инновационном кластере и презентовала свой проект представителям городской администрации, урбанистам и архитекторам.

  • Не нравится
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.
Новости области
Просмотров: 99

В Нестеровском районе организация нарушает природоохранное законодательство

Прокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в местной организации. Об этом "Радио на Востоке" сообщил заместитель прокурора района младший советник юстиции Виталий Суховиев.

  • Не нравится
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Новости области
Просмотров: 111

Прокуратура выявила нарушения при начислении платы за капитальный ремонт жителю Нестеровского района

Прокуратурой Нестеровского района, по обращению жителя Нестеровскогорайона проведена проверка законности начисления платы за капитальный ремонт, входе которой выявлены нарушения. 

  • Не нравится
  • +2
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.
Городские новости
Просмотров: 99

В Гусевской прокуратуре дали разъяснение по поводу новой "газовой" статьи в законодательстве

Федеральным законом от 05 декабря 2016 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей 9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

  • Не нравится
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Городские новости
Просмотров: 125

GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил финалистов III Международного конкурса по математике. Об этом "Радио на Востоке"сообщили в пресс-службе холдинга. 

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