Задело #15 (by Sky Archer)

Теперь, как я понимаю, похолодание, повлияло на политиков всего мира. Хотя, что до Макрона, то я не думаю, что он отморозил голову. Думаю, что он почувствовал себя Наполеоном. Это, говорят, проходит после медикаментозного лечения. Армию, как я понимаю, он надумал создавать только для того, чтобы идти на Россию... Стоит ему почитать историю, его более удачливые и не такие ущербные соплеменники уже ходили...правда из этого ничего хорошего не получилось. Тут наступил шухер и в Литве...они вспомнили, что пора бы забрать Калининградскую область. Для этого, как я понимаю, будет привелечена вся грозная литовская армия, все 8 человек и БТР... Ну, и про всё далее...

Я даже и не знал, что живу на территории оккупированной Россией. Конечно, надо стараться не отдавать Калининградскую область, но у Литвы-то армия какая мощная...15 солдат, и пара танков. Так что если мы станем упираться, то они пойдут на нас лавиной, и сдержать наступление мы не сможем. Очередного идиота в Литве выпустили из клиники, только потому, что лечению он не подлежит. Сам не знает того, что Калининградская область никого не была частью Литвы, и то, что они и сейчас тут свободно передвигаются и живут, ни про что не говорит. Но осень...обострение... Очень хочется победить Россию! Я бы не стал медлить, уже бы сегодня выступил бы на Калининград...братья из НАТЫ будут рады... Кстати, Вильнюс, вообще-то Российский город. А что делать с Клайпедой, и другими городами, которые не принадлежали Литве? Отдать бывшим хозяевам...так ничего от Литвы не останется.

Это Рыжик ему вместе с перхотью смахнул остатки мозга? Думаю, что Макрон решил, что он потомок Наполеона. И про то, что они могут защитить себя без исключительных, это он тоже погорячился. Лишнего винишка хлебнул! Сейчас Рыжик прочитает, что такого наговорил этот гражданин, и вызовет его в Белую Избу, и поставит там его в позу "прачки". Сразу пройдёт желание что-то там создавать и защищать. Придумал тут, что Франция государство. Франция колония Америки, и что в Вашингтоне скажут, то они и станут делать. Конечно, поговорить и помечтать Макрон может, никто не запретит...

Как только ушёл в отставку, так сразу начал понимать, что Укурина проиграет в войне, которую, собственно, сама себе и придумывает. Самой Укурине война не нужна, потому что её деятели, и без всякой войны, отлично разрушил собственное государство. И разрушение продолжается. Возможно, именно поэтому каждый патриот кричит, что скоро будет война с Россией...надо же на что-то списать развал страны. Только все патриоты не видят того, что никто с ними воевать не собирается, хоть и руководители Укурины постоянно кричат про то, что война идёт. Доказательств, как и обычно нет, да они и не нужны. В нормальном европейском, а главное, очень демократическом, обществе верить привыкли на слово.

Уже в который раз скакуны благодарят Америку за Голодомор... Ай, вернее, за то, что его признали. Да исключительные признают, что угодно, лишь бы всё шло по их планам. Никто не знает того, что это может дать патриотам. Павлик думает, что сейчас выставит России требование заплатить за всё... Только, забыл за то, что Укурина очень много должна России. Я думаю, что скоро Сенату исключительных придётся признавать голодомор в современной Укурине. Естественно, что в этом будет виновата Россия, которая до такой степени обнаглела, что перестала просто так давать деньги на войну с самой собой. Павлику надо было, как обычно, попросить денег, и много оружия... Хотя нет, это прерогатива Гаранта постоянно что-то просить. Павлик же делает всё, чтобы потом исключительные его не выдали, когда придёт время отвечать за то, что сейчас происходит на Укурине.

А с чего, собственно, коммерческий банк решил выдавать документы, которые должны выдавать государственные структуры? Может пора остановить людей, которые немного не понимают, что делают? Или у нас уже государственные учреждения не способны выдавать паспорта и права? Ничего не слышал про то, что создано государство "Сбербанк"... Кстати, а почему бы не начать выдавать паспорта, визы и права прямо на заправках, или в кабаках? Тоже ведь организации, может быть, тоже хотят поучаствовать в жизни государства. Думаю, что "Сбербанк" станет выдавать паспорта и права в кредит...денег можно нормально заработать. Очень удобно, пришёл получил права, паспорт, на тебя тут же навесили кредит с офигенными процентами, и отлично себя чувствуешь...

А у меня на этом всё. До следующих встреч.