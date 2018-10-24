Задело #10 (by Sky Archer)

Новости, как и обычно, нас не могут не "радовать". В мире продолжается истерия...или, может быть, она была постоянно, и мы этого не замечали. Больше всего странных новостей, как и обычно, с Укурины. Это и понятно, потому что там, более, чем странные политики. По моему мнению, большая половина из них не диагностированны психиатрами. Вот и говорят то, что подсказывает больное сознание. Не стоило бы на это обращать внимание, но как не смотреть новости? А какждый выпуск новостей только и рассказывает про то, какого странного президента мы выбрали для Америки, или про то, как не удачно санитиры ловят Петрушку. Но обо всем далее...

Всё, что надо было построено, теперь денег девать некуда, так начали строительство не понять какого центра. И мне что-то подсказывает, что это будет вторая серия строительства забора на границе с Россией. Деньги будут украдены, и опять Петрушка будет скакать по всему миру с протянутой рукой. Всё, как и обычно, ничего нового не происходит. Всё делается только для того чтобы насолить России. Сашко придумал себе какое-то противостояние, так и не понятно, кто с кем "противостоит". Хотя, да, ведь идёт не понятно, какая по счёту война с Россией. И, естественно, что она выигрывается...вот только нового центра не хватало...

Ещё одного очень рано отпустили. Это как это Россия готовится напасть? Интересно с кем тогда столько лет воюют шумеры? Или на них напала другая Россия, которая к ним приходит в наркотических снах? И про какой мятеж может идти речь? Тоже не совсем понятно. Укурина не входит в состав России, а потому разговор о мятеже вообще не идёт. То, что Укурина сама себе развязала гражданскую войну, и теперь говорит, что в этом виновата Россия, почему-то ни один пациент не говорит. Зато, говорят про то, что Россия воюет на Донбассе, правда не представив ни одного доказательства этому. Да и если бы Россия занималась "политическими убийствами" на Укурине, то явно бы не кому было бы нести сейчас тот бред, что мы слышим.

А жить стало веселее! Я думал, что запретят только россиянам въезжать в Укурину на своих танках и со своим оружием. Но оказывается, что если имел наглость поехать в Крым, то тоже настигнет "рука закона шумеров". Интересно мне, как это будет выглядеть? Но главное, что теперь и гражданам Укурины нельзя ездить в Крым, и, как я понимаю, и Россию тоже. Пока что за это не предусмотрен расстрел, но ещё не вечер... Таких законов не принимала ещё ни одна страна. Но и ни в одной стране не было столько умалишённых на одном квадратном километре. Им не законы надо принимать, а медикаменты, а некоторым уже и ток высокого напряжения...

Выборы-то ещё не начались, а наши бухгалтера уже сломали всю продуманную американскую систему. А что будет, когда начнутся выборы? Не совсем, правда, понял, откуда она так влияла? Но, видать, влияла очень сильно, что возбудился прокурор в Америке. Теперь точно санкции введут против всех её друзей, знакомых и соседей, потому что они были в преступном сговоре... Америка сама прекрасно вмешивается в выборы, но это они как-то не заметили. Уже пора бы обвинить всех граждан России в том, что они вмешиваются в выборы в Америке, и ввести санкции. Сейчас Петрушка что-то подобное тоже скажет...вот только протрезвеет. Понятно же, что на выборы как в Америке, так и на Укурине влияют боевые маги Кремля...

Что-то я не понял, а где главная и единственная версия катастрофы? Для чего нам читать какие-то предположения, если всегда есть основная версия? Это же очевидно, что самолёт упал, потому что был сбит российским спецназом, который высадился недалеко от Винницы из НЛО... Как только в Кремле узнали про то, что самолёт модернизирован и превратился в литак, сразу выслали группу для его уничтожения. Потому что он был так модернезиован, что завидовали даже американские союзники, не говоря уже про Россию, у которой самое отсталое вооружение. Так что тут всё понятно! А то нам тут рассказывают про погоду, про пилотирование... А версия должна быть только одна...и ввести санкции против России... Пилот не мог быть виноват, тем более, что вторым членом экипажа был представитель исключительной нации. А если виновата погода, то тут, естественно, просматривается рука Москвы...

А у меня на этом всё. Будут и другие новости. Берегите себя!