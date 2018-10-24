Задело #10 (by Sky Archer)

Технические работы
Ведутся технические работы. Мы заканчиваем последние приготовления.
Если у Вас есть замечания и(-ли) пожелания, ждем их на адрес: admin@958fm.ru
Новости, как и обычно, нас не могут не "радовать". В мире продолжается истерия...или, может быть, она была постоянно, и мы этого не замечали. Больше всего странных новостей, как и обычно, с Укурины. Это и понятно, потому что там, более, чем странные политики. По моему мнению, большая половина из них не диагностированны психиатрами. Вот и говорят то, что подсказывает больное сознание. Не стоило бы на это обращать внимание, но как не смотреть новости? А какждый выпуск новостей только и рассказывает про то, какого странного президента мы выбрали для Америки, или про то, как не удачно санитиры ловят Петрушку. Но обо всем далее...
#1 На Украине рассказали о строительстве «разведцентра европейского уровня»...
Всё, что надо было построено, теперь денег девать некуда, так начали строительство не понять какого центра. И мне что-то подсказывает, что это будет вторая серия строительства забора на границе с Россией. Деньги будут украдены, и опять Петрушка будет скакать по всему миру с протянутой рукой. Всё, как и обычно, ничего нового не происходит. Всё делается только для того чтобы насолить России. Сашко придумал себе какое-то противостояние, так и не понятно, кто с кем "противостоит". Хотя, да, ведь идёт не понятно, какая по счёту война с Россией. И, естественно, что она выигрывается...вот только нового центра не хватало...
#2 «Мятежников следует карать»: Россия готовится к удару по Украине, — СНБО...
Ещё одного очень рано отпустили. Это как это Россия готовится напасть? Интересно с кем тогда столько лет воюют шумеры? Или на них напала другая Россия, которая к ним приходит в наркотических снах? И про какой мятеж может идти речь? Тоже не совсем понятно. Укурина не входит в состав России, а потому разговор о мятеже вообще не идёт. То, что Укурина сама себе развязала гражданскую войну, и теперь говорит, что в этом виновата Россия, почему-то ни один пациент не говорит. Зато, говорят про то, что Россия воюет на Донбассе, правда не представив ни одного доказательства этому. Да и если бы Россия занималась "политическими убийствами" на Укурине, то явно бы не кому было бы нести сейчас тот бред, что мы слышим.
#3 Киев грозит сажать россиян на три года за поездку в Крым...
А жить стало веселее! Я думал, что запретят только россиянам въезжать в Укурину на своих танках и со своим оружием. Но оказывается, что если имел наглость поехать в Крым, то тоже настигнет "рука закона шумеров". Интересно мне, как это будет выглядеть? Но главное, что теперь и гражданам Укурины нельзя ездить в Крым, и, как я понимаю, и Россию тоже. Пока что за это не предусмотрен расстрел, но ещё не вечер... Таких законов не принимала ещё ни одна страна. Но и ни в одной стране не было столько умалишённых на одном квадратном километре. Им не законы надо принимать, а медикаменты, а некоторым уже и ток высокого напряжения...
#4 Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в выборы...
Выборы-то ещё не начались, а наши бухгалтера уже сломали всю продуманную американскую систему. А что будет, когда начнутся выборы? Не совсем, правда, понял, откуда она так влияла? Но, видать, влияла очень сильно, что возбудился прокурор в Америке. Теперь точно санкции введут против всех её друзей, знакомых и соседей, потому что они были в преступном сговоре... Америка сама прекрасно вмешивается в выборы, но это они как-то не заметили. Уже пора бы обвинить всех граждан России в том, что они вмешиваются в выборы в Америке, и ввести санкции. Сейчас Петрушка что-то подобное тоже скажет...вот только протрезвеет. Понятно же, что на выборы как в Америке, так и на Укурине влияют боевые маги Кремля...
#5 Киев назвал основные версии крушения Су-27...
Что-то я не понял, а где главная и единственная версия катастрофы? Для чего нам читать какие-то предположения, если всегда есть основная версия? Это же очевидно, что самолёт упал, потому что был сбит российским спецназом, который высадился недалеко от Винницы из НЛО... Как только в Кремле узнали про то, что самолёт модернизирован и превратился в литак, сразу выслали группу для его уничтожения. Потому что он был так модернезиован, что завидовали даже американские союзники, не говоря уже про Россию, у которой самое отсталое вооружение. Так что тут всё понятно! А то нам тут рассказывают про погоду, про пилотирование... А версия должна быть только одна...и ввести санкции против России... Пилот не мог быть виноват, тем более, что вторым членом экипажа был представитель исключительной нации. А если виновата погода, то тут, естественно, просматривается рука Москвы...
А у меня на этом всё. Будут и другие новости. Берегите себя!