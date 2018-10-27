Чистейшее небо (by Пилот Разборов)

Толи у меня не работал телевизор, толи я просто новости не смотрел. Но вот только сейчас увидел репортаж за то, что на Украине шумерский пилот имел наглость уничтожить побратима, то есть пилота исключительной нации… Санкции против Украины не введены, да и сама Америка только недавно признала тот факт, что пилот погиб. Правда, сама Америка не особо понимает, какого чёрта этот пилот полез в лiтак? Ведь все прекрасно помнят, что есть только одно достойное вооружение на планете, и это вооружение, явно, не украинское. Но американский пилот, видимо, решил изучить технику вероятного противника, но не получилось, она сразу его убила. Да и, вообще, эти учения были странными для исключительной нации. Сначала не захотел лететь их самый прогрессивный самолёт F-15, что-то там в нём громко хлопнуло, и потянулся дым. Но это быстро решили, самолёт не полетел. А потом вот такая беда случилась, что полетел исключительный пилот на чужом самолёте, а тот его отправил на тот свет. И вот что самое странное, что пилотировал самолёт ни какой-то там лейтенант, а целый полковник, один из лучших асов нации. Решил показать коллеге, как самолёт может летать, досконально сам не зная этого.

Американцы сначала говорили за то, что на борту не было никакого американского пилота. Потом пришлось признаться. Сказали, что самолёт обрабатывал манёвр ухода от С-300, который базируется в Хабаровском крае... На самолёте была произведена настолько глубокая модернизация, что он может теперь захватывать в прицел даже мимо пролетающих мух. Но тут что-то пошло не так!

Меня сразу заинтересовало, что говорят «эксперты» на патриотических ресурсах. Как и ожидалось, «эксперты» работали удалённо, на метальном уровне, с каждым осколком, который остался от истребителя. Через несколько часов после крушения, был готов вывод, очень не утешительный: имела место чудовищная диверсия… Скорее всего, на место учений опять пробралась бурятская диверсионная группа. Именно она произвела уничтожение самолёта. «Эксперты» уверены, что стреляли из ПЗРК. Какая-то новейшая модель. Есть предположение, что стрелки могли находиться и на территории страны-агрессора. Стреляли залпом, поэтому оба пилота не успели катапультироваться и вошли в штопор. В настоящее время место аварии оцеплено собаками и Национальной гвардией. Идёт сбор доказательств для Гааги! То есть, с крушением и причинами его, всё понятно. Лiтак был очень совершенный, потому катапульта не предусматривалась. А может её отрубили бурятские диверсанты?… Могло такое быть? Конечно могло, и только для того, чтобы унчтожить лучших пилотов в мире...

Потому я решил посмотреть, что же про это сказал лучезарный верховный главнокомандующий самой мощной армии в Европе. Думал, что прочитаю, или услышу тёплые слова сочувствия, увижу какую-то скорбь на испитом просветлённом челе. Вспомнилось, как он убивался на похоронах Жени Маккейна. Он там чуть ли землю не целовал, так скорбел, так скорбел… Глядя на его лицо тогда, возникало только одно желание — налить. А тут тишина! Спрятался, потому что понимал, в какой «косяк» попал. Когда учения начинались, он грозил России самой мощной авиацией…а тут, эта самая мощная авиация, падает с небес, и гробит пилота исключительной нации. Как так? А ведь мог бы приехать на место катастрофы, отдать последние почести борцам за чистое небо. Заодно рассказать о томосе, безвизе и «остаточном прощавай». Его только на эти три темы и несет. Вернее, проносит.

Тут такой повод, лучше и не придумать. Тем более что резонанс пошел серьезный. На форумах, лучшие умы Украины сразу пришли к выводу: надо срочно закупать у Штатов F-35. Цена не важна! Мало ли кому и за что, и сколько должна Украина! Надо прощать долги! Украина стоит на передовых рубежах по защите демократии. А если сейчас не закупить, то ещё парочка учений, и летать не на чём будет. И не с кем…

Тут же началось беспристрастное следствие, которое возглавил, как и полагается, немного придурковатый генеральный прокурор Украины, Юрик Луценко. Он сказал, что будут подключены все ресурсы. Но потом что-то перестал выступать. Что-то не то подключил, скорее всего. Но тут всё понятно, забухал, потому что до этого в Раде произошла очередная зрада с участием «агентов Кремля»… Так что надо ждать пока он придёт в сознание, и тогда он огласит выводы следствия...

Немного позднее, пришёл в сознание и военный прокурор великой страны. Как обычно, пообещал рыть землю носом. Сразу развёл бурную деятельность. Всю лётную документацию на аэродромах в Миргороде и Староконстантиновке изъяли. Вместе с лётным персоналом, который был причастен к разбившемуся истребителю. Тут же нашлись свидетели, которые перед самой аварией слышали подозрительное жужжание, которое доносилось со стороны границы со страной-агрессором. Двое из них слышали, а один, войдя в нормальное состояние транса, и видел мигание. Сразу после этого с неба упал самолёт…

Поисковые группы сразу обошли все окрестности. Искали следы стоянки диверсионных групп. Любой патриот знает за то, что группы очень скверно готовят, и потому часто на месте стоянок остаётся много следов. В этом случае даже следы не стоит искать, потому что и так понятно, кто виноват в катастрофе глубоко модернизированного лiтака. И это, как раз, происходит в то самое время, когда ещё догорает арсенал в Инче. В Раде сразу сделали вывод, что действовала одна и та же группа. Сразу же собрали заседание парламентского комитета. Разобрались с ситуацией на арсенале, который продолжает гореть. Говорят, что взрывов почти нет, но хотят заслушать министра обороны. Пациенты Рады думают, что министр обороны что-то может сказать, как по арсеналу, так и по упавшему лiтаку... Лично я, сомневаюсь в этом. Конечно, парламентская комиссия могла бы и уволить тех, кто виноват в этих происшествиях. Могла бы, но где взять других? Другие ещё хуже. Да и для чего увольнять, если доказано, что это была диверсия. Как я говорил, любой партиот знает, и понимает, что идёт величайшая, уже и не помню какая по счёту, война с Россией. Тем более, сейчас понятно, почему Россия развязала эту войну, и уничтожает склады с самым продвинутым вооружением, и не постеснялась уничтожить глубоко модернизированный лiтак. Это месть за томос и безвиз. В этом нет сомнений. Но уже скоро будет сказано последнее "прощавай". Учения закончились. Правда, были, немного, не боевые потери. Да и американцы задумались, стоит ли продолжать участие в учениях совместно с шумерской армией. Так ведь украинские ассы могут перебить весь цвет американского воздушного флота. Пилоты и так там бояться летать на новейших истребителях, а тут, вообще, полетел пассажиром...и присоединился к "Небесной сотне". Стоит исключительной нации разобраться, что такого произошло.

Пока я тут писал, на Украине произошло ещё одно "торжественное" событие, МВФ опять насыпал денег. Но приказал повысить цены на газ. Близится зима, отопление не нужно никому, потому что многие его себе не смогут позволить. И я вот думаю, что повышение цены на газ, это компенсация за американского лётчика, который разбился перед самым отопительным сезоном. Но о газе и прочих представлениях киевского бродячего цирка, я расскажу, возможно, в следующих своих постах. А пока что у меня всё.

Берегите себя!