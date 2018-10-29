Задело #12 (by Sky Archer)

Кто про что, а исключительные о войне. Они спят и видят, что где-то разгорелась отличная "войнушка", они её организовали, но в ней не участвуют, а только продают вооружение, и прячутся на своём острове. Все американские генералы мечтают о войне...теперь о войне с Китаем. Не понимают, сердешные, что они после неё могут стать провинцией Китая. Ведь все давно знают о том, что следующая война, которую развяжут, как и обычно, с подачи исключительных закончиться у них, парадом Победы у Белого дома. А тем временем Укурина изобрела машину времени и вернулась в 60-е годы...спустив на воду новейший катер. Ну, у власти немного больные люди, что можно ожидать от них...

Конечно придётся воевать с Китаем. Думаю, что и намного раньше, чем предположил генерал. Если Америка продолжит так борзеть, как сейчас, то Китаю это очень быстро надоест. Потому стоило бы Америке немного уменьшить свой пыл, и начать понимать, что они не единственная страна на планете, и мало кого интересует, что они там думают и про кого. Воевать с Китаем будет не так просто. Но можно попросить своего вассала - Укурину. Им не привыкать воевать. Они же последние 10000 лет воюют с Россией, и главное, что побеждают. Не забывать только давать Укурине списанное оружие, и вообще всё огонь будет. Любая война будет выиграна!!!

Европа пока что ещё не знает, что её может ожидать. Всех европейских лидеров вызовут в Америку, и введут санкции против всех стран. Но это не так страшно. Будет страшнее, когда Трап напишет в Твитере про то, что ему не очень нравится, как ведёт себя Европа. А то придумали себе, взять и отказаться от зелёных бумажек!!! Как островитяне жить будут потом? Но, никто про это не подумал. Это же как сильно надоели исключительные, запугивая весь мир, и постоянно угрожая чем-то. Но я не думаю, что всё это происходит без участия Америки. Если бы было иначе, то мы бы это давно уже бы слышали, слышали бы опять угрозы от исключительных. А так их нет, а потому всё создаётся, якобы, Европой, но на самом деле, всё контролирует Америка...как и обычно.

Вот до чего довели Укурину американские друзья! Приходится из мусорки доставать катера, и ремонтировать. А ведь могли сдать в утиль и получить за это денег. Потом эти деньги, как и обычно, поделить между собой. Но не стали так делать, потому что идёт война со страной-агрессором, которая собралась захватить Азовское море. Про это даже недавно сам Стол говорил, мало понимая где вообще это море, да, собственно, и Укурина. Но речь не про то, речь про то, что шумерский флот пополнился "новейшей" разработкой шумерской инженерной мысли. Как я понимаю, модернизация это только покраска, и красивый номер, почему-то не кириллическими знаками. Думал, что увижу на фото новые технологичные вёсла...но фото секретные, потому их там не видно...

Франция в этом отношении не первая, и не новатор. Стоит, опять же, посмотреть в сторону Киева, там не то, что голосуют сумасшедшие, там они у власти. Так что Франции ещё надо работать над собой. Да и Америку им не догнать, у них у власти тоже, не совсем нормальные люди. А командование армейское, так вообще большая часть выпускники психиатрических клиник. А Франция думала, что они такие передовые! Скучные они! Но теперь можно будет не спрашивать, какие идиоты выбрали таких политиков... Хотя и сейчас не очень стоит про это спрашивать.

Как так не нуждаются? А кто тогда его станет покупать? Армения не хочет, Индия тоже не хочет, да и все остальные не очень хотят. Совсем недавно Турция тоже сказала, что не очень хочет. И что теперь делать исключительным? Нет, можно, конечно, это всё продавать Укурине, хотя продавать там не получится. Понятно, что Америке очень хотелось создать у наших границ ещё одну "горячую точку", ну, пока что, ничего не получается. Весь мир видит, что произошло с Укуриной. И все прекрасно понимают, что исключительные хотят создать медленно тлеющий конфликт, и продавать оружие. Это самая основная цель, получение прибыли, всё остальное не имеет значения. Но, Армения их тоже обломила. И опять придётся метаться по миру, выискивая очередных лохов, или как-то принудить Армению...

А у меня на этом всё. До новых встреч. Берегите себя!