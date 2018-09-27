Задело #13 (by Sky Archer)

Теперь шизофрения дошла и до Африки. Никто раньше не слышал чтобы из Африки доносились речи о том, что надо вывести наши войска. Теперь повстанцы из ЦАР, решили, что они будут первыми. Думаю, что их желание, только и останется их желанием. А может это шумеры намазались гуталином, и прикинулись неграми...или нет, не правильно, африкано африканцами. Поляки продолжили требовать от Германии денег за свои потери в войне. Тем более, что всем известно, что войну выиграли именно поляки, и теперь они хотят денег. На Укурине господин Гройсиман опять начал принимать какие-то препараты, и ему привиделось, что в его стране будет развитая экономика. Наверное, это он говорил про ту страну, куда сбежит совсем скоро...

Всё никак понять не могу чем его таким там кормят, что его так несёт? Он хоть сам понимает, что говорит? Или уже не видит "берегов" в "войне" с Россией. Скорее всего, что ему, как и обычно, было отлично в пятницу, в субботу, говорить и повелевать он не мог, а вот сегодня прорвало. Петрушка, так запросто, оправдывает пособников фашистов, и говорит про то, что они боролись против власти, которая был в СССР. Самое интересное, что они боролись против тех, кто разгромил фашизм, и боролись с мирным населением. Уверен, что на Укурине ещё и сейчас есть люди, которые отлично помнят времена, когда боялись выйти на улицу, потому что во многих областях орудовали бендеровцы, которых Петрушка сейчас возвёл в ранг героев. Но все молчат...все делают вид, что всё давно забыто...

Как я понимаю, Обама ушёл на пенсию и решил возглавить повстанцев на родине. Да что-то так раздухарились дети сапожного крема, что решили поставить условие России. Опять не подумали, исключительные, которые там пытаются создать очаг напряжённости, что ультиматумы очень плохо заканчиваются, и опять же нас пригласило официальное правительство страны, а не повстанцы. Опять что-то не правильно услышали. Им бы не отрываться от сбора бананов, так жизнь будет намного длинее. Не понимают граждане, что могут прилететь и самолёты с красными звёздами. А наши-то испугались, смотрю, ультиматума, уже бегут из страны...такие, волосы назад...

Совсем недолго осталось полякам ждать репараций. Скоро откроется газопровод, и поляки сами будут платить постоянно и много. А пока что немцам всё равно, что там говорят какие-то поляки. Немцы не собираются пересматривать итоги войны. Но, поляков постигает такая же участь, что и шумеров, они тихонечко сходят с ума. Решили, что они главные в Европе, и что кто-то их там будет слышать и слушать. Полякам пора объединиться с Укуриной, сначала отобрать то, что Укурина должна Польше, а потом вместе пойти войной за репарации. И полякам и шумерам все и всё должны, прям братские народы...

Уменьшение долгов? Так только недавно приезжали человеки из МВФ, и Петрушка у них выпросил новый кредит. Правда людям скоро будет не за что жить, ну да это никого не волнует. Гройсман, как обычно, вещает из параллельной реальности. Никак понять, ущербный, не может того, что всё не так просто вернуть из того, что успешно развалили. А успешно развалили очень много. Но надо же было следовать по тому пути, который указали исключительные! Так что теперь говорить про то, что экономика Укурины возродится из пепла, не стоит. Особенно после того, как тот же Гройсман рассказал людям сколько и как они будут платить за газ... А так долги сокращаются...стали давать в долг меньше.

Так это было понятно с самого начала! Просто Венгрия отказывается участвовать в специальных операциях по подрыву остатков арсеналов на Укурине. А Россия гнёт свою линию, что венгры должны что-то плохое сделать Укурине. Вот и была разработана операция по выдаче паспортов венграм, которые давно живут на Укурине. Тука, просто не знал раньше, что венгры жили на территории Укурины много лет. Ему не доложили... А вот Россия всегда про это знала, потому и было принято решение "раскачать обстановку". Именно для этого в Закарпатье прибыли 7 НЛО со специальными представителями, которые прикидывались настоящими патриотами, но на самом деле разрабатывали план диверсий против складов Укурины. Всё именно так и было...подтвердит любой психиатр, который обслуживал этого персонажа. Недавно совсем кто-то из политиков Венгрии приезжал в Москву. В новостях сказали, что на переговоры, но это не правда, приезжал за очередным воинским званием и звездой Героя России...





А у меня на этом всё. До новых встреч. Берегите себя!