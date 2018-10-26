Задело #11 (by Sky Archer)

Технические работы
Ведутся технические работы. Мы заканчиваем последние приготовления.
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Истерия всё не проходит! Да и как ей пройти, если Россия, не смотря на всё не хочет понимать, что Америка главная в мире. Так мало того, что Россия не понимает этого, так ещё и всем странам показывает, что Америка, ну совсем не главная... Но если бы в мире была истерика от одной Америки, в которой мы выбрали немного странного президента, а так же ещё есть Укурина. А там, всё, как и обычно...отменяется наступление на Крым и Хабаровск. Везде мерещаться "агенты Кремля"! Покушаются на дерьмократию Укурины, пытаются все достижения майданной власти унизить. Но обо всём далее...
#1 Украинский националист назвал фактор успешного наступления ВСУ на Крым...
Да мы уже про это слышали! Естественно, что надо ждвть пока в России наступит кризис, а потом одним махом захвтить не только Крым, но и дойти до Урала, а можно пойти и дальше. Осталось погодить лет 500, возможно, что больше. Не понятно другое, о каких наступлениях говорит этот пациент? Скорее всего, как и обычно, им всем показывают совсем другие новости. Новости, в которых шумерские гвардейцы постоянно ведут наступление по всем фронтам...где-то под Харьковом. И как теперь объяснить 4 года победоностной войны? Перебито столько российских войск и техники, что у нас уже ничего нет. Срочно надо возвращать этого гражданина в больничку...
#2 СБУ анонсировала на понедельник «разоблачение российского агента»...
Интересно, кого на этот раз отловили шумеры? Неужели сам Шойгу попался? Но, я думаю, что кого-то отловили, кто травил "Новичком" бомжей на Крещатике. Сейчас срочно разрабатывается "легенда", как это всё было на самом деле. А то давно "агентов Кремля" не ловили. А может быть расскажут про то, что "агентом" является сам пан Порошенко? Тем более, что в понедельник самое время, он, всё равно, будет не в том состонии чтобы нормально воспринимать происходящее. Но я думаю, что отловили, всё таки, тех, кто постоянно взрывает арсеналы на Укурине. Не важно кого там покажут, главное то, что Америка должна денег, потому что надо бороться с агентами, которые постоянно по Укурине, подрывая демократический строй Америки...
#3 В США рассказали, как убивали саудовского журналиста в стамбульском консульстве...
Честно сказать, не совсем понимаю причём здесь Америка. Но я сейчас многое не понимаю. Одно знаю, что Америка не станет ссориться с саудитами из-за какого-то там журналиста. Ну, пришёл журналист, решил развестись. Обычное дело. Но может повёл себя как-то не правильно. В итоге его убили, правда как-то немного странно, но убили. Но не надо сомневаться в правдивости того, что говорит Америка...там всегда знают кого и как убивали. Именно из Америки идут, почти все заказы на убийства. Потому кто ещё, если не Америка, может расссказать правду. Но с саудитами ссориться Америка не будет, как я написал выше, потому что деньги важнее какого-то там журналиста.
#4 Копию «Титаника» спустят на воду в 2022 году...
Надеюсь на то, что погрузят на него элиту Америки и Европы! Ну, чтобы совсем точно было! И главное, что спасательные средства совсем можно не давать... Думаю, что "Айсберг" уже начали проектировать в России. Если и этот "Титаник" затонет, что скорее всего, то обвинения будут понятно в какую сторону направлены. Даже можно, пока не построили, начать обвинять Россию. Сказать про то, что собираемся затопить самый совершенный корабль на планете, который ещё не построен, и ввести санкции за это. Ведь это же ничем не отличается от посягательства на выбор президента... Главное, никого не забыть из пассажиров...списки сейчас стоит начать составлять...
#5 Дуда призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»...
Отличные экономисты поляки! Естественно, что надо покупать у Америки газ!!! Понтно дело, что когда трубопровод будет построен, то немцы полякам станут диктовать цену. А поляки вот только, только расправили крылья, начали гавкать на Германию...и тут, раз...вторая смена. Опять Германия станет диктовать условия Польше. Немцам надо потом отказаться и от отопления российским газом, потому что он не такой демократичный, как американский. И вообще стоило бы нецам покупать газ у Польши... Всем известно, что Польша самая газодобывающая страна! Так что полякам надо уговаривать немцев, а то исключительные могут ведь остаться и без покупателей. Почему-то, уверен, что Польша тоже станет закупать газ из совсем не демократичного газопровода...
А у меня на этом всё. До новых встреч. Берегите себя!