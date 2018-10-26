Задело #11 (by Sky Archer)

Истерия всё не проходит! Да и как ей пройти, если Россия, не смотря на всё не хочет понимать, что Америка главная в мире. Так мало того, что Россия не понимает этого, так ещё и всем странам показывает, что Америка, ну совсем не главная... Но если бы в мире была истерика от одной Америки, в которой мы выбрали немного странного президента, а так же ещё есть Укурина. А там, всё, как и обычно...отменяется наступление на Крым и Хабаровск. Везде мерещаться "агенты Кремля"! Покушаются на дерьмократию Укурины, пытаются все достижения майданной власти унизить. Но обо всём далее...

Да мы уже про это слышали! Естественно, что надо ждвть пока в России наступит кризис, а потом одним махом захвтить не только Крым, но и дойти до Урала, а можно пойти и дальше. Осталось погодить лет 500, возможно, что больше. Не понятно другое, о каких наступлениях говорит этот пациент? Скорее всего, как и обычно, им всем показывают совсем другие новости. Новости, в которых шумерские гвардейцы постоянно ведут наступление по всем фронтам...где-то под Харьковом. И как теперь объяснить 4 года победоностной войны? Перебито столько российских войск и техники, что у нас уже ничего нет. Срочно надо возвращать этого гражданина в больничку...

Интересно, кого на этот раз отловили шумеры? Неужели сам Шойгу попался? Но, я думаю, что кого-то отловили, кто травил "Новичком" бомжей на Крещатике. Сейчас срочно разрабатывается "легенда", как это всё было на самом деле. А то давно "агентов Кремля" не ловили. А может быть расскажут про то, что "агентом" является сам пан Порошенко? Тем более, что в понедельник самое время, он, всё равно, будет не в том состонии чтобы нормально воспринимать происходящее. Но я думаю, что отловили, всё таки, тех, кто постоянно взрывает арсеналы на Укурине. Не важно кого там покажут, главное то, что Америка должна денег, потому что надо бороться с агентами, которые постоянно по Укурине, подрывая демократический строй Америки...

Честно сказать, не совсем понимаю причём здесь Америка. Но я сейчас многое не понимаю. Одно знаю, что Америка не станет ссориться с саудитами из-за какого-то там журналиста. Ну, пришёл журналист, решил развестись. Обычное дело. Но может повёл себя как-то не правильно. В итоге его убили, правда как-то немного странно, но убили. Но не надо сомневаться в правдивости того, что говорит Америка...там всегда знают кого и как убивали. Именно из Америки идут, почти все заказы на убийства. Потому кто ещё, если не Америка, может расссказать правду. Но с саудитами ссориться Америка не будет, как я написал выше, потому что деньги важнее какого-то там журналиста.

Надеюсь на то, что погрузят на него элиту Америки и Европы! Ну, чтобы совсем точно было! И главное, что спасательные средства совсем можно не давать... Думаю, что "Айсберг" уже начали проектировать в России. Если и этот "Титаник" затонет, что скорее всего, то обвинения будут понятно в какую сторону направлены. Даже можно, пока не построили, начать обвинять Россию. Сказать про то, что собираемся затопить самый совершенный корабль на планете, который ещё не построен, и ввести санкции за это. Ведь это же ничем не отличается от посягательства на выбор президента... Главное, никого не забыть из пассажиров...списки сейчас стоит начать составлять...

Отличные экономисты поляки! Естественно, что надо покупать у Америки газ!!! Понтно дело, что когда трубопровод будет построен, то немцы полякам станут диктовать цену. А поляки вот только, только расправили крылья, начали гавкать на Германию...и тут, раз...вторая смена. Опять Германия станет диктовать условия Польше. Немцам надо потом отказаться и от отопления российским газом, потому что он не такой демократичный, как американский. И вообще стоило бы нецам покупать газ у Польши... Всем известно, что Польша самая газодобывающая страна! Так что полякам надо уговаривать немцев, а то исключительные могут ведь остаться и без покупателей. Почему-то, уверен, что Польша тоже станет закупать газ из совсем не демократичного газопровода...

А у меня на этом всё. До новых встреч. Берегите себя!