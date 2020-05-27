Имя... (by Полёт Разборов)

Наступил опять вечер. А значит перерыв в боевых действиях. Заглушил свой боевой диван, выключил телевизор. Надо бы почитать, что происходит в мире, а то с этой войной с поганым изделием от "Алиэкспресса", устал совсем. Беру в руки телефон, оказывается мне кто-то писал. Значит не только я ещё остался в этот мире. Так, стоит пропустить сообщения от банков, с обещаниями обогащения, надо перейти к тому, что мне там пишут друзья. Картинки, картинки, видео, ещё какой-то бред. Всё это удаляется сразу. О, кто-то прислал сводку по коронавирусу! Это мне надо? Естественно нет, потому что сейчас из каждой дрели можно услышать эти сводки. Иногда мне кажется, что эпидемия не ковидлы, а идиотизма. Но это опустим...

Во! Новости из страны, которую никак не смоет приливом, или отливом, я их путаю. Ай, шикарная новость, за нашего резидента - Илюшу Маска. Читать за него весело, хоть и в биографии его не сказано, что он выступал в КВН, или был лично знаком с Петросяном.

Оказывается, что у Илюши случилось непоправимое, у него родился ребёнок. Он долго сидел и вспоминал о том, как он мог такое допустить. Потом вспомнил, что у него есть жена. Мир за это не знал, как не знал и Илюша. Для чего ему жена на Земле, если он собрался сквозануть на Марс, и там найти себе марсианку. Он уверен, что они там есть. При помощи запрещённых препаратов, он видел это отчётливо. А не, она не жена ему, просто возлюбленная, певица Граймс. Вы слышали за такую? Я нет. Но если сказали певица, значит так оно и есть, и с Илюшей она крутит не за деньги...за большие деньги.

И вот она родила ему ребёнка. Сообщила Илюше за это, как принято на прогрессивном Западе, в "Твиттере". Илюша едва вспомнил кто это такая, у него много других задач, ещё не все ракеты взорвались на старте. Потому жениться рано, но тут сообщение о ребёнке. Что тут поделаешь, надо соглашаться. Не понравится, полетит вместе с певицей на Марс, если опять ракета не взорвётся. Но певица не унималась! Она хотела чтобы ребёнку дали имя. Илюша недоумевал, неужели инвентарного номера недостаточно? Потом он вспомнил, что дети у него были и до этого, штук пять, и он отчётливо помнил, что у них были имена. Вспомнить он их не мог, но помнил, что была у него и жена, имя которой он тоже вспомнить не мог, да и не пытался. Но бог с ними, с теми детьми, надо что-то делать этим. Надо дать ему имя. Илюша сразу хотел набрать произвольные знаки на клавиатуре, именно так бы было зашифровано имя, и потом потомки бы думали, что оно значит.

Но созрел хитрый план... Кстати, "план" уже, и правда, созрел, и Илюше обещали его доставить очень скоро. Но он вернулся к имени ребёнка. Быстро набрал на клавиатуре: X Æ A-12.

- И что это значит?, - спросила певица.

- Пока не знаю, - честно признался Илюша, - Но прикольно! Я сейчас подумаю, что это значит.

Вдруг, раздался звонок правительственной связи. Илюша в клубах дыма еле отыскал телефон, а потом еле вспомнил, кто такой Трамп. Трамп был зол, и спрашивал Илюшу о программе освоения Марса.

- Мне сейчас некогда. У меня есть другие задачи!, - рявкнул Илюша и затянулся любимым "Беломором", - Мне ребёнка надо назвать. Потому не до мелочей!!!

Брошенная трубка телефона, опять ожила. Звонил какой-то Помпео, или Помпеи, бес их разберёшь, этих румынов. Он требовал ответа по Луне. Оказывается в 2020 году уже на Луне должно быть построено два американских штата...

- Мне сейчас некогда этим заниматься, - выдохнув ответил Илюша, - У меня ребёнок родился, говорят, имя надо дать.

- Кто родился?, - поинтересовалась трубка голосом Помпео, - Мальчик, или девочка?

- А и правда, кто?, - задал себе вопрос Илюша, - С этими ракетами совсем забегался.

- Сейчас узнаю, - бросил он в трубку, и отключился.

- Так, как звали эту бабу, что мне в "Твиттер" написала о ребёнке? Галя, Гуля, Грета...нет только не эта идиотка. Что-то же связанное с водкой: Литр, Децел, Грамм,... Граймс. Точно, Граймс!!!! Кто она такая, вообще? Да, хрен с ней. Во, есть номер!

- Привет Грамм! То есть Граймс. Как дела? Слушай, напомни пол нашего ребёнка, а то я тут имя подбираю... Как не знаешь?... Как сам пусть выбирает?... Как вырастет?... Нет, имя No Name не пойдёт, уже занято, на меня в суд подадут... Да я тебе имя писал, которое я придумал... А я знаю, что оно означает?... Потоки сознания вынесли... Да?... И я тебя!... Да, тоже буду думать... Слушай, а ты не Грета случайно?... Не, не, я просто прикалываюсь, по разговору похожа... Кто накурился?... Я?... Да, да, до встречи... Люблю, конечно!!!...

- От же дура, даже пол ребёнка спросить у него не может, и желаемое имя. Всё самому приходится. Что я там написал ей?, - Илюша быстро листал "Твиттер", - О, нашёл!!! X Æ A-12. Это что шифровка? Пора завязывать курить! Думаем логически, что это значит. Х...- значит точно мальчик, это очевидно. Æ! - это что такое? Ни на что не похоже. Хотя нет, похоже на человека с костылём. То есть мальчик родился инвалидом? А-12, что это, номер ячейки что ли? Вот это меня таращит! Но надо объяснить это Грете, или как там её, что я такого написал. Не могу же я сказать, что взял символы с чертежа секретной ракеты, для полётов на Солнце...

Опять зазвонил телефон.

- Опять Трамп! Кто это такой вообще, и почему он мне постоянно названивает, - раздражённо думал Илюша, но трубку взял.

- Да, я Вас слушаю! А чего Вы мне постоянно звоните, и спрашиваете меня о Марсе?... Как президент?... А какой страны?... Не узнал, господин президент... Да есть рабочее название ракеты.... Нет самой ракеты нет... Совсем нет... А название...минуту... X Æ A-12. Да, и мне нравится... Ракета будет... Скоро... Год? Точно сказать не могу, но в этом тысячилетии.

- Вот привязался со своим Марсом. Мало ли что я говорил? Что мне ему запустить на Марс? Понаобещал всему миру не пойми чего, а теперь я виноват. Бог с ней с ракетой...

Опять звонит эта неугомонная тёлка...

- Да, Грамм, ой Граймс... Знаешь?... И что это обозначает?... И что?... Архангел - это что?... Песня твоя?... Так ты певица???... Да, знаю я знаю, что знаменитая, прикалываюсь... А всё остальное имя что значит?... Я придумал?... А, да, точно... Давай так, Х, это значит "**й его знает"... Да это переменная такая русская... Отлично... И мне нравится... Русский язык сейчас в моде... Мы уже знаем две буквы... Да, первая, зашифрованный пол ребёнка... И я буду думать... И я тебя... Зарегистрировать?... Получить лицензию на него?... Нет?... А, просто свидетельство о рождении?... Да, решим...

Опять звонит телефон, опять Трамп.

- Да, господин президент! Какой вирус?... Корона?... Где?... Серьёзно?... А ракета здесь причём?... По китайцам, или по русским?... Всё равно куда?... Нет, не могу, это космический корабль... С Луны запустить?... По Китаю?... Сначала надо долететь до неё... Вы сказали, что есть?... Ну, так Вы сказали, Вы и отвечайте... Мне на ребёнка лицензию получить надо, а то заблокируют... Выборы?... У кого?... У Вас? Кем выбирают?... Президентом?... Какой страны?... Так Вы сказали, что Вы президент... Какой срок?... За что?... Давайте ребёнка зарегаю, и поговорим... В "Твиттере" не пойдёт... Ему лицензия нужна... Всего хорошего...

- Надо срочно регистрировать ребёнка, - лихорадочно думал Илюша. Нужный номер был найден.

- Мне надо срочно получить лицензию на ребёнка... Нет не знаю какого он пола, говорят, что отец я, ни про какого Пола мне не говорили... Аааа, я вас понял, я не знаю, женщина он или мужчина... Мать его!... Мать его сказала, что он сам выберет когда вырастет... Имя?... Мы не определились, но склонны назвать X Æ A-12... Нет, я не заикаюсь... Сейчас Вам отправлю на почту... Получили?... Это и есть имя... А что странного... Не знаю, что оно обозначает, пока не знаю. Отпустит, сменим название... А!!!... Кто отпустит?... Да работа... Как нельзя арабские цифры?.... Почему?... Террористическая угроза!... От арабов?... Ладно, а как можно?... Два "Х" не хотелось бы, мы одно ели поняли... Ладно, вроде симпатично... Мать спрошу... А?... Мать его, говорю...спрошу... Пароль мне от него скиньте в почту... Как не надо?... А, да, точно, это же ребёнок... Да, прикалываюсь я!!!... Какой Пол ещё?... Не знаем мы никакого Пола, мы же договорились про имя: X Æ A-Xii.

- Слушай, Грамм, или как там тебя... Зарегал я наше изделие... Да, ребёнка, ребёнка, прикалываюсь я. Но по законам штата Калифорния нельзя называть арабскими цифрами... Сейчас вышлю на почту как его теперь звать... Не скажу, произнести не могу... Да не курил я ничего, просто имя такое, произнести сложно... Слушай, а что мне там про какого-то Пола говорили? Это кто?... Как не знаешь?... Ну, ладно... Вторую букву поняла?... Эльфийское написание Ai?... Искусственный интеллект?... У кого?... Да, понял, я понял...прикалываюсь... А "А-12", что значит?... Я написал?... А, ну да... Пусть будет посыл к прототипу самолёта SR-71... Это прототип его... Не знаешь?!... Любимый наш самолёт... Да не знаю причём он тут... Ну, и что, что не видела?... Всё, давай, некогда мне, телефон звонит, вторая линия...

- Ну, наконец-то всё решилось, - выдохнул Илюша, - Хоть вспомнил кто такая эта Грамм, или как там её. А то вспомнить не мог где я её нашёл. Теперь ещё объяснить общественности в каком состоянии я был, когда так называл ребёнка... Но это потом, когда отпустит, и опять захочется конструировать ракеты. А пока что стоит выключить компьютер, пока не пришёл ещё кто-то, и не начал выдвигать какие-то требования. О Марсе надо думать... Что я там и кому пообещал, совсем не помню. Пора завязывать курить так... Самому интересно, кто родился мальчик или девочка... Да, бог с ним, главное, что имя достойное дали...

