Задело #16 (by Sky Archer)

Вот наконец-то исключительные приехали в Макиев (устаревшее Киев). А то их так долго ждали, так долго ждали от них совета. Прогрессивная страна же, как много в мире сделали хорошего...как много стран разорили. В их числе и Укурина... Но это же не важно, важно, что приехали, и дали совет. Конечно не приехал сам Рыжик, но он прислал не менее шарахнутых генералов. И, видать, как отголосок приезда генералов на Укурину, вновь забродили польские яблоки. Теперь они решили, что совсем скоро Россия должна пойти войной на Укурину. С чего решили, и сами не понимают, но должна, и это факт. А сами амеры продолжают бороться то с Россией, то с Китаем...страдает, почему-то сейчас Австрия...

Ну, что ещё могут посоветовать исключительные? Особенно после того, как отлично получили по лицу, и не смогли ничего сделать в Сирии. Есть много мест где амерам бы хотелось "навести порядок", но самое лакомое, это Укурина. Ведь рядом граница с Россией. Уверен, что амеры и сами понимают, что никакая Россия в войне не участвует, но надо что-то делать... Срочно надо сделать так чтобы на вону пришла. Совет генерала, конечно очень новый и оригинальный. Только если все границы перекрыть, то Россия очень быстро перекроет газ, и это понимают патриоты, но именно это и надо исключительным. И я сильно боюсь, что быстрее революционная ситуация очень скоро может наступить в самом Киеве, там уже ничего делать не надо. Люди и так скоро сами выйдут против власти. А исключительные всё никак понять не могут, что и тут проиграли... Теперь им или самим придётся кормить этот киевский режим, либо дать навести там порядок, и украсить к новому году каштаны порошенками, парубиями и прочими игрушками из Рады...

Всё хуже и хуже у польского правительства с психическим здоровьем. Естественно, что после того, как будет запущен "Северный поток-2", и Польша останется без дешёвого газа, Россия просто будет обязана напасть на Укурину. Где тут логика, не совсем понятно, но полякам она и не нужна. Главное сейчас чем можно сильнее ненавидеть Россию, потому что за это исключительные могут дать газ...и немного денег. Поляки сейчас хорошо понимают, что они лишились дешёвого газа из России, а это сильно обидно... Потому Россия должна напасть на Укурину...потому что полякам всё обидно. И если Россия не нападёт, то польские обиды станут ещё больше. Да и если бы Россия напала на Укурину, то поляки могли бы попробовать отнять территории, которые считают своими...

Доминирующие поставки могут быть только одни, и всем понятно от кого. И совсем не важно, что с острова очень дорого поставлять газ. Главное же бороться с Россией, которая торгует с Европой. Странно только что ничего не сказано о санкциях против Австрии. Это, как-то, не совсем правильно. Разве можно как-то иначе всё решать не вводя санкции? Ведь исключительные уже против всего мира ввели санкции, потому что мир начал понимать, что Америка не единственная страна в мире, которая может что-то делать. А газ, да что газ, демократичный газ, в 3 раза дороже, зато не тоталитарный Российский, а совершенно демократический... Так для того чтобы газ был альтернативен, он должен быть дешевле... Пусть предложат дешевле, и Европа с удовольствием его станет покупать...

Опять пришли в память "заставляльщики"!!! Решили заставить "Газпром"! Интересно мне как? Будут всей страной кричать СУГС? Так это не поможет, как я думаю. Ну, всё как и обычно на Укурине, думают не головой а задницей. Надо прилагать усилия в разговорах с Россией, тогда, возможно, и сохраниться транзит. А если постоянно кричать, что Россия агрессор, и что не нужен газ и деньги агрессора, то агрессор, естественно, примет решение не торговать. Для чего нам нужны придурки в транзитёрах? Ведь предлагали шумерам отремонтировать газопроводы, но они отказались, думали, что Европа или Америка это станут делать. А теперь денежки уходят в Турцию...

Вот взяли и выгнали честного человека! Ведь он же не сказал, что надо отменить пенсии у депутатов. Он сказал, что надо отменить пенсии у простых людей. За что вот его было выгонять? Наверное, для того, чтобы всех остальных не "спалил", я думаю, что все депутаты именно так и думают, а этот взял и озвучил. Так на то он и слуга народа, чтобы народу правду говорить, что он про него думает. Он и сказал, но его не поняли. Сейчас придётся идти и зарабатывать себе на безбедную старость. Хотя, я так думаю, что он уже скопил. Он же не только сейчас начал думать про то, что народу пенсии ни к чему, а потому, как мог так и отбирал у народе. Не думаю, что у него не скопилось пара машин, которые оформлены на жену, несколько домов, которые оформлены на собаку любимого соседа... Так что ничего страшного, что его исключили из партии, не при Стали не живём..., а зря. В те времена, бы не только из партии исключили, но ещё и из списка живых... А народу он будет служить, как понимаю, из партии его исключили, а вот из депутатов нет...