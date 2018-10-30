Как много в нашей жизни для нас делают учителя. Они дают нам азы знаний, которые пригодятся нам в будущем. Но почему-то, поздравляя учителей, мы забываем о большом влиянии на нашу судьбу тренера. Ведь только тренер не просто помогает нам становиться как личности, но и влияет в лучшую сторону на наше здоровье.Как бы там ни было, но все же совсем недавно в нашей стране ввели праздник День тренера! Сегодня хочу поздравить с праздником всех тренеров, для которых их профессия стала настоящим призванием в жизни. Вы представители не самой простой, но, безусловно, творческой и интересной профессии.

Вы вносите ежедневный вклад в воспитание детей, в развитие их способностей и раскрытие потенциала, помогаете ребятам найти свой путь и призвание. Победы и призовые места – заслуга трудолюбия ваших учеников и, конечно, вашего мастерства! Ваш труд невозможно переоценить! А ваши мудрость, терпение и вера в свое дело помогают детям уже со школьной скамьи достигать высоких результатов, постигать сложные предметы и стремиться к саморазвитию.

Спасибо вам за это! С уважением, Маргарита.)