Технические работы

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День тренера


Категория: Жизнь

Как много в нашей жизни для нас делают учителя. Они дают нам азы знаний, которые пригодятся нам в будущем. Но почему-то, поздравляя учителей, мы забываем о большом влиянии на нашу судьбу тренера. Ведь только тренер не просто помогает нам становиться как личности, но и влияет в лучшую сторону на наше здоровье.Как бы там ни было, но все же совсем недавно в нашей стране ввели праздник День тренера! Сегодня хочу поздравить с праздником всех тренеров, для которых их профессия стала настоящим призванием в жизни. Вы представители не самой простой, но, безусловно, творческой и интересной профессии. 

 

Вы вносите ежедневный вклад в воспитание детей, в развитие их способностей и раскрытие потенциала, помогаете ребятам найти свой путь и призвание. Победы и призовые места – заслуга трудолюбия ваших учеников и, конечно, вашего мастерства! Ваш труд невозможно переоценить! А ваши мудрость, терпение и вера в свое дело помогают детям уже со школьной скамьи достигать высоких результатов, постигать сложные предметы и стремиться к саморазвитию. 
Спасибо вам за это! С уважением, Маргарита.) ❤

  • Puma
  • 30-10-2018, 11:55
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Puma

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Задело #12 (by Sky Archer) 29-10-2018, 01:00, Новости / Юмор
Задело #7 (by Sky Archer) 16-10-2018, 10:33, Новости / Юмор
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