Наконец-то ввели санкции против Укурины. Это надо было сделать очень давно. Надо было совсем разорвать дипломатические отношения со страной в которой культивируют фашизм. Но мы смотрим на то, что нам скажут в мире. Этого делать не стоит, потому что против нас вводят санкции, и даже не думают ни про что. Тут ещё и появилась новая страна, которую "накрыла" истерия - Канада. Оказывается, что мы на неё тоже собираемся нападать, и они очень сильно этим озаботились... У нас не все знают, где это Канада, а уж для чего на неё нападать, так и подавно. Но Канаде показалось, и потому им англичане быстро решили продать свой хлам, который бесполезен не только против наших лодок, но и в Арктике. А на Укурину едет ревизор, который им расскажет, как жить без газа, света и тепла...

Не может такого быть? Неужели надоело гавкание со стороны Киева? Всё это надо было делать очень давно. Но мы же хотели быть хорошими для шумеров. А они с каждым разом наглее и наглее себя ведут. Не стоило даже пытаться заигрывать с такой властью и с таким народом. Они же считают, что ведут войну с нами, а мы им на это даём деньги, мы у них продолжаем покупать продукцию. Все эти контрмеры надо было применить ещё в самом начале, в 2014 году, когда стало понятно, кто и для чего пришёл к власти, и кто привёл эту свору к власти. Не верю в то, что ясно всё стало только сейчас. Надо было быть слепым, чтобы не понимать того, что происходит на Укурине. Ведь, что странно, мы сами подкармливаем страну, которая постоянно поливает нас грязью.

Опять этот Рабинович? Ну понятно же, что он "агент Кремля" Никто из патриотов не видит краха в экономике, а он видит. Принимает что-то совсем другое. Не понимает, что экономика Укурины процветает. Многое от Укурины зависит...почти все мировые события. А он говорит, что крах. Нет никакого краха, подумаешь, ничего не работает. Подумаешь, почти все экономические связи разрушены. Это же всё не главное, главное, что Россия агрессор, и Укурина выигрывает все войны. Только от чего-то, всякие Рабиновичи, видят только плохое. Надо видеть только хорошее...можно же продолжать скакать...

Высокий гость едет. Надо встречать. Приедет рассказать про то, что после того, как будет открыт новый газопровод, ни Польшу, ни тем более, Укурину, ничего хорошего не ждёт. Напомнит шумерам, что им надо повышать цену на газ для населения. Расскажет, что придётся покупать очень демократичный газ из Америки. Да, немного дорого, но что делать, зато он не пахнет Россией, и несёт демократические изменения. А вообще, должно быть так, что Польша покупает газ у исключительных, потом продаёт его шумерам. Это самое правильное решение, и его, скорее всего и озвучат самым передовым нациям на планете...

Вот так вот незаметно, подобралась российская угроза к берегам Канады. Хорошо, что есть на свете Англия, которая согласна великой Канаде продавать свои фрегаты. Они немного дороговаты, и немного боятся перепада температур воды. Но это не должно останавливать канадцев, величайших мореходов, которым показалось, что Россия решила захватить Канаду. Мне вот интересно, эти фрегаты смогут ходить среди льдов, или нам морякам опять придётся спасать этих "мореходов"? Да это и не важно же, главное, что надо понимать человечеству, так это то, что Канаду посетили приступы шизофрении...

Особенно мне понравился Советский Союз России! Это что-то новое. Не знаю с какой планеты могла прилететь эта дурочка, но из больницы её выписали зря. Оказывается, что медицине на Укурине мешает не только Путин, что, само собой, понятно и логично, а и не знание патриотами английского языка. Понятно дело, что была долгая советская оккупация, которая дала бесплатную медицину и образование, но Супрун откуда это знать. Она в это время проходила лечение, и оно было, судя по всему, не очень удачным. В этом тоже, как понятно, виновата Россия и Путин. Единственное в чём реально виноват Светский Союз России, что было плохо с контрацепцией. Именно по этой причине и появились такие супрун...да и прочий мусор из Рады...

А у меня на этом всё. До следующих встреч.