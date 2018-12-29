Поздравление

Уважаемые слушатели Радио на Востоке! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Мы искренне желаем вам счастья и исключительно позитивного настроения. Пусть этот год подарит вам множество грандиозных планов, встреч с интересными людьми, неожиданных идей и, конечно же, только самую любимую музыку на чистоте 95 и 8 фм!