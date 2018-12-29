Поздравление

Уважаемые слушатели Радио на Востоке! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Мы искренне желаем вам счастья и исключительно позитивного настроения. Пусть этот год подарит вам множество грандиозных планов, встреч с интересными людьми, неожиданных идей и, конечно же, только самую любимую музыку на чистоте 95 и 8 фм!
Задело #16 (by Sky Archer) 21-11-2018, 11:22, Новости / Юмор
Seelennacht 14-11-2018, 09:55, Музыкальный киоск
Задело #8 (by Sky Archer) 19-10-2018, 01:00, Новости / Юмор
Диверсия (by Полёт Разборов) 10-10-2018, 01:26, Новости / Юмор / Политика
Добро пожаловать 17-10-2018, 10:19, Работа блога
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