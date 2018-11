Возможно, что есть смысл немного знакомить вас, дорогие радиослушатели, с интересными музыкальными коллективами. Некоторые композиции такой музыки, иногда, появляются в нашем эфире. Но, большей частью, это музыка для индивидуального прослушивания.

Итак, сегодня немного расскажу о группе Seelennacht. Это проект в стиле Dark Electropop, основанный в 2008 Марком Циглером в в городке Тамм близ Людвигсбурга. Изначально проект назывался Darkgrim Institute, Марк задался идеей создания группы с холодным электронным саундом, танцевальными ритмами и красивыми мелодиями. Для реализации женского вокала он пригласил Юлию М. Первый альбом "Дневник Мертвеца" с 10ю песнями и 16тистраничным буклетом был реализован 10.12.2009. Вскоре Юлия покидает группу, начинается тур. Seelennacht поддерживают Frozen Plasma на концерте в Людвигсбурге. Выступая, группа представляет песни с предстоящего альбома "Вдалеке", который был выпущен 1.12.2010 и содержал 14 песен и двадцадитистраничный буклет. В 2011 году начинается работа над новым альбомом - он будет реализован 22.11.2013. Тексты навеены тематикой стимпанка и пронизаны как немецким романтизмом, так и влияниями Жюля Верна и Герберта Уэллса, так же появляются социально-критические темы. Альбом вышел на лейбле Future Fame, в рамках его раскрутки снимается видео на песню Gone With The Rain. В данный момент у группы нет новых альбомов. Последний альбом вышел в 2016 году. На мой взгляд очень интересная команда. Но решать Вам. Напомню только, что у нас есть свой сервер с музыкальными композициями, где, скорее всего, будет присутствовать полная, на сегодняшний день, дискография группы. Регистрация на сервере по инвайтам.