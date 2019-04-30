Объявление

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Категория: Новости / Объявления

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в городе Гусеве. Волонтеры Победы будут раздавать ленточки в разных частях города. Время и место, где каждый желающий сможет получить Георгиевскую ленточку: 
1 мая с 11:30 Городской Дом культуры 
3 мая с 16:00 Аллея Славы, памятник «Штыковая атака» и памятник С. И. Гусеву 
5 мая с 12:00 Аллея Славы, Братская могила на Ю. Смирнова и Привокзальная площадь 
8 мая с 20:00 Аллея славы. 

  • Puma
  • 30-04-2019, 10:47
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Puma

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