Объявление

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Категория: Новости / Объявления
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в городе Гусеве. Волонтеры Победы будут раздавать ленточки в разных частях города. Время и место, где каждый желающий сможет получить Георгиевскую ленточку:
1 мая с 11:30 Городской Дом культуры
3 мая с 16:00 Аллея Славы, памятник «Штыковая атака» и памятник С. И. Гусеву
5 мая с 12:00 Аллея Славы, Братская могила на Ю. Смирнова и Привокзальная площадь
8 мая с 20:00 Аллея славы.
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