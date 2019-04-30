Объявление

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в городе Гусеве. Волонтеры Победы будут раздавать ленточки в разных частях города. Время и место, где каждый желающий сможет получить Георгиевскую ленточку:

1 мая с 11:30 Городской Дом культуры

3 мая с 16:00 Аллея Славы, памятник «Штыковая атака» и памятник С. И. Гусеву

5 мая с 12:00 Аллея Славы, Братская могила на Ю. Смирнова и Привокзальная площадь

8 мая с 20:00 Аллея славы.