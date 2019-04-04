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КВН


Категория: Объявления

6 апреля в Городском доме культуры города Гусева пройдёт полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН».
В полуфинале 11-го сезона Областной лиги юмора "ОСТРОВ КВН" примут участие команды: "ЛЕТО" (Гусев), "Соседи" (Озёрск), "Сборная ГПТ" (ГПТ, Гусев), "Папа хотел сына" (Славск), "Незваные гости" (ГАПК, Гусев). Также будут гости из Светлого, Черняховска и две команды из Гвардейска.
Начало игры в 18:00.

Стоимость билетов:
за день до игры 50 рублей;
в день игры 100 рублей.

Приходите, будет весело!

  • Puma
  • 4-04-2019, 12:48
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Puma

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