КВН
Категория: Объявления
6 апреля в Городском доме культуры города Гусева пройдёт полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН».
В полуфинале 11-го сезона Областной лиги юмора "ОСТРОВ КВН" примут участие команды: "ЛЕТО" (Гусев), "Соседи" (Озёрск), "Сборная ГПТ" (ГПТ, Гусев), "Папа хотел сына" (Славск), "Незваные гости" (ГАПК, Гусев). Также будут гости из Светлого, Черняховска и две команды из Гвардейска.
Начало игры в 18:00.
Стоимость билетов:
за день до игры 50 рублей;
в день игры 100 рублей.
Приходите, будет весело!
МАУ " Городской дом культуры " 1-03-2019, 13:45, Объявления
АФИША 1-03-2019, 13:25, Объявления
День Донора 28-02-2019, 13:55, Объявления
КВН 15-02-2019, 10:41, Юмор / Игры / Объявления
Объявление 21-11-2018, 15:37, Новости
Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе , не могут оставлять комментарии к данной публикации.