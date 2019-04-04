6 апреля в Городском доме культуры города Гусева пройдёт полуфинал областной лиги юмора «Остров КВН».

В полуфинале 11-го сезона Областной лиги юмора "ОСТРОВ КВН" примут участие команды: "ЛЕТО" (Гусев), "Соседи" (Озёрск), "Сборная ГПТ" (ГПТ, Гусев), "Папа хотел сына" (Славск), "Незваные гости" (ГАПК, Гусев). Также будут гости из Светлого, Черняховска и две команды из Гвардейска.

Начало игры в 18:00.

Стоимость билетов:

за день до игры 50 рублей;

в день игры 100 рублей.

Приходите, будет весело!