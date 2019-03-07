Масляничная неделя
Категория: Объявления
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОКРУГА!
10 марта завершается Масленичная неделя. В этот день для гусевцев подготовлена интересная программа с народными гуляньями, забавными конкурсами, театрализованными представлениями, аттракционами и традиционным сжиганием чучела.
Место проведения мероприятия — парковая зона ФОКа. Начало в 12.00 часов
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