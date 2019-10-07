Приглашаются граждане на службу в полицию.

МО МВД России «Гусевский» продолжает набор кандидатов на замещение

должностей среднего и младшего начальствующего состава. Приглашаем на

службу

мужчин и женщин

до 35 лет (младший нач. состав),

до 40 лет (средний и старший нач. состав), имеющих высшее, среднее

профессиональное, полное общее образование.

В настоящий момент имеются вакансии: участковый уполномоченный

полиции (среднее профессиональное), полицейский патрульно-постовой службы

полиции (полное среднее), инспектор дорожно-патрульной службы (среднее

профессиональное), дознаватель (высшее юридическое), следователь (высшее

юридическое), психолог (высшее психологическое).

Преимущества службы в полиции:

- Возможность получения бесплатно высшего юридического образования.

- Бесплатное медицинское и социальное обслуживание.

- Обязательное страхование здоровья и жизни каждого служащего.

- Высокие стабильные пенсии по сравнению с другими профессиями.

- Увеличенный ежегодный отпуск (от 40 календарных дней).

- Высокая стабильная заработная плата, что дает уверенность в завтрашнем дне.

- Возможность приобретения жилья при получении единовременной выплаты

от государства, которая выплачивается после 10 лет службы.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(40143)3-39-66 (отделение

по работе с личным составом), по адресу: г. Гусев, ул. Московская, д.45, кабинет