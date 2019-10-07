Приглашаются граждане на службу в полицию.
Категория: Новости / Объявления
МО МВД России «Гусевский» продолжает набор кандидатов на замещение
должностей среднего и младшего начальствующего состава. Приглашаем на
службу
мужчин и женщин
до 35 лет (младший нач. состав),
до 40 лет (средний и старший нач. состав), имеющих высшее, среднее
профессиональное, полное общее образование.
В настоящий момент имеются вакансии: участковый уполномоченный
полиции (среднее профессиональное), полицейский патрульно-постовой службы
полиции (полное среднее), инспектор дорожно-патрульной службы (среднее
профессиональное), дознаватель (высшее юридическое), следователь (высшее
юридическое), психолог (высшее психологическое).
Преимущества службы в полиции:
- Возможность получения бесплатно высшего юридического образования.
- Бесплатное медицинское и социальное обслуживание.
- Обязательное страхование здоровья и жизни каждого служащего.
- Высокие стабильные пенсии по сравнению с другими профессиями.
- Увеличенный ежегодный отпуск (от 40 календарных дней).
- Высокая стабильная заработная плата, что дает уверенность в завтрашнем дне.
- Возможность приобретения жилья при получении единовременной выплаты
от государства, которая выплачивается после 10 лет службы.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(40143)3-39-66 (отделение
по работе с личным составом), по адресу: г. Гусев, ул. Московская, д.45, кабинет
№5.
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