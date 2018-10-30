Доброе утро! На календаре - 5 июня, среда.



Сегодня Всемирный день окружающей среды (День эколога); День образования российской полиции; День создания Государственной службы карантина растений в России и Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.



Народный календарь подсказывает нам, что сегодня Левон Огуречник, Левон Конопляник. На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо».



Коноплю почитали в народе как крайне полезное растение: из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, использовали их в народной медицине. О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка»; «Коноплю сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, то конопли долги».



5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко); в 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат; в 1851 году в США начал печататься роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»; в 1880 году в Москве состоялся первый Пушкинский праздник; в 1909 году в Петербурге освящен и торжественно открыт памятник Александру III; в 1967 году началась Шестидневная война между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией; в 1981 году американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь - СПИД.

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