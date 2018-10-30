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С днем рождения


Категория: Жизнь / Проза

Дорогие жители и гости нашего города!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем города!

 

У каждого города,  как  у  человека,  свой  характер, своя судьба. Гусев –  молодой город с красивой историей и вечной душой. Гусевский городской округ расположен в восточной части Калининградской области.
Административным центром округа является город Гусев, который стоит на живописных реках Писса и Красная.

Люди – вот главное богатство города – энергичные, высокообразованные, талантливые. Вместе мы преодолевали невзгоды, много работали и убедились, что будущее – в наших руках.

Желаю нашему городу дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных предложений и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. А всем жителям нашего прекрасного муниципального образования – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, повышения уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений. С Уважением, Маргарита.  

  • Puma
  • Вчера, 14:31
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Puma

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