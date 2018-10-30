С днем рождения

Дорогие жители и гости нашего города!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем города!

У каждого города, как у человека, свой характер, своя судьба. Гусев – молодой город с красивой историей и вечной душой. Гусевский городской округ расположен в восточной части Калининградской области.

Административным центром округа является город Гусев, который стоит на живописных реках Писса и Красная.

Люди – вот главное богатство города – энергичные, высокообразованные, талантливые. Вместе мы преодолевали невзгоды, много работали и убедились, что будущее – в наших руках.

Желаю нашему городу дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных предложений и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. А всем жителям нашего прекрасного муниципального образования – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, повышения уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений. С Уважением, Маргарита.