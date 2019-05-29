ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Доступное и бесплатное образование

1 сентября в России празднуется День знаний первый осенний праздник.

Статьей 43 Конституции Российской Федерации, а также Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность

высшего образования, если это образование данного уровня гражданин

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг

осуществляется с согласия родителей.

Отказ администрации учебного заведения гражданам в приеме в то или

иное учебное заведение, например, по причине отсутствия у них постоянной

регистрации на территории района, для которого оно является ближайшим,

возможен только в случае отсутствия там свободных мест.

Начальная школа сегодня представлена многообразием образовательных

программ. В связи с этим при поступлении в 1-й класс ребенку могут

предложить пройти собеседование (тестирование). Ели это предлагается в

рекомендательном порядке, то не является нарушением права на получение

общедоступного бесплатного образования. Если же администрация будет

настаивать на проведении тестирования и в случае несогласия родителей либо

по результатам тестирования откажет в приеме ребенка, это будет

противоречить требованиям закона.

Пожертвование наиболее часто является скрытой формой поборов с

родителей обучающихся. Следует иметь ввиду, что родительские комитеты,

собрания и другие органы не в праве принимать решения о сборе с родителей

пожертвований. Пожертвование является личным и добровольным делом

Внесение денежных средств (пожертвований) должно осуществляется

только на добровольной основе целевым назначением на расчетный счет

организации.

Это

касается

родителей

(законных

представителей) обучающихся. Образовательная организация и ее должностные

лица несут в установленном законодательством порядке ответственность за

нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников.

По каждому факту нарушения прав и свобод несовершеннолетних

необходимо обращаться в прокуратуру Нестеровского района по адресу: г.

Нестеров, ул. Советская, д. 14 а.