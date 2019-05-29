ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Категория: Новости / Объявления
Доступное и бесплатное образование
1 сентября в России празднуется День знаний первый осенний праздник.
Статьей 43 Конституции Российской Федерации, а также Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, среднего
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если это образование данного уровня гражданин
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется с согласия родителей.
Отказ администрации учебного заведения гражданам в приеме в то или
иное учебное заведение, например, по причине отсутствия у них постоянной
регистрации на территории района, для которого оно является ближайшим,
возможен только в случае отсутствия там свободных мест.
Начальная школа сегодня представлена многообразием образовательных
программ. В связи с этим при поступлении в 1-й класс ребенку могут
предложить пройти собеседование (тестирование). Ели это предлагается в
рекомендательном порядке, то не является нарушением права на получение
общедоступного бесплатного образования. Если же администрация будет
настаивать на проведении тестирования и в случае несогласия родителей либо
по результатам тестирования откажет в приеме ребенка, это будет
противоречить требованиям закона.
Пожертвование наиболее часто является скрытой формой поборов с
родителей обучающихся. Следует иметь ввиду, что родительские комитеты,
собрания и другие органы не в праве принимать решения о сборе с родителей
пожертвований. Пожертвование является личным и добровольным делом
Внесение денежных средств (пожертвований) должно осуществляется
только на добровольной основе целевым назначением на расчетный счет
организации.
Это
касается
родителей
(законных
представителей) обучающихся. Образовательная организация и ее должностные
лица несут в установленном законодательством порядке ответственность за
нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников.
По каждому факту нарушения прав и свобод несовершеннолетних
необходимо обращаться в прокуратуру Нестеровского района по адресу: г.
Нестеров, ул. Советская, д. 14 а.
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