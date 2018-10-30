День комсомола

Те, кто из вас успел побывать комсомольцем, наверняка помнят, что сегодня День рождения комсомола! И Комсомолу – 100 лет! Поздравляю всех тех, у кого по прежнему в груди горит жаркий костер комсомола. Я желаю, чтобы эти юношеские порывы веры, борьбы за справедливость и твердое понятие чести и достоинства навсегда остались с вами. Желаю всегда с тем же энтузиазмом смотреть вперед и двигаться навстречу светлому будущему. С днем комсомола!