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День комсомола


Категория: Жизнь

Те, кто из вас успел побывать комсомольцем, наверняка помнят, что сегодня День рождения комсомола! И Комсомолу – 100 лет! Поздравляю всех тех, у кого по прежнему в груди горит жаркий костер комсомола. Я желаю, чтобы эти юношеские порывы веры, борьбы за справедливость и твердое понятие чести и достоинства навсегда остались с вами. Желаю всегда с тем же энтузиазмом смотреть вперед и двигаться навстречу светлому будущему. С днем комсомола! 

  • Puma
  • 30-10-2018, 12:09
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Puma

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