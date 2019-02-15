Не знаешь, что делать в первый день весны? Мы тоже!

Но точно знаем, как зарядиться позитивной энергией в начале самого лучшего времени года, и сейчас поделимся с тобой этой секретной информацией.

Приходи на КВН! 2 марта в 18:00 в Городском Доме Культуры состоится четверть финал 11 сезона Областной лиги юмора "Остров КВН". Тебя ждут выступления команд из Советска, Славска, Озерска, Немана, Краснознаменска, Гусева и других городов Калининградской области.

Ты станешь свидетелем настоящей битвы за проход в полуфинал областной лиги!

Не упусти возможность зарядиться позитивом!

Цена билета 100 рублей в день игры и 50 рублей, если приобретать билет заранее.