КВН
Категория: Юмор / Игры / Объявления
Не знаешь, что делать в первый день весны? Мы тоже!
Но точно знаем, как зарядиться позитивной энергией в начале самого лучшего времени года, и сейчас поделимся с тобой этой секретной информацией.
Приходи на КВН! 2 марта в 18:00 в Городском Доме Культуры состоится четверть финал 11 сезона Областной лиги юмора "Остров КВН". Тебя ждут выступления команд из Советска, Славска, Озерска, Немана, Краснознаменска, Гусева и других городов Калининградской области.
Ты станешь свидетелем настоящей битвы за проход в полуфинал областной лиги!
Не упусти возможность зарядиться позитивом!
Цена билета 100 рублей в день игры и 50 рублей, если приобретать билет заранее.
Справки по телефону 3-38-44. Приходи, ведь мы ждем именно тебя!
Объявление 21-11-2018, 15:37, Новости
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