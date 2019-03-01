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Категория: Объявления
9 марта в Гусевском музее с концертом «Уличные мелодии в смокингах» выступит Калининградский областной симфонический оркестр, художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств России Аркадий Фельдман.
Для гостей будет звучать популярная музыка 20 века: «The Beatles», французский шансон, Фрэнк Синатра (Frank Sinatra).
Начало в 15:00 часов. Вход — свободный.
Приглашаем всех желающих по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, Гусевский музей.
Телефон для справок 8 (40143) 3 19 17.
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