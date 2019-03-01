9 марта в Гусевском музее с концертом «Уличные мелодии в смокингах» выступит Калининградский областной симфонический оркестр, художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств России Аркадий Фельдман.

Для гостей будет звучать популярная музыка 20 века: «The Beatles», французский шансон, Фрэнк Синатра (Frank Sinatra).



Начало в 15:00 часов. Вход — свободный.

Приглашаем всех желающих по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, Гусевский музей.

Телефон для справок 8 (40143) 3 19 17.