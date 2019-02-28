5 марта 2019 года в Гусевской ЦРБ пройдёт День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явиться в поликлинику к 08.00 час. в кабинет №9. Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 лет.
При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, данные о прохождении флюорографии за 2017-18 годы. За сдачу крови выплачивается компенсация и выдаётся справка об освобождении от работы на 2 дня. Предупреждение! Лица, состоящие на диспансерном учёте у врача-инфекциониста и фтизиатра, к сдаче крови не допускаются!
День Донора
Категория: Объявления
КВН 15-02-2019, 10:41, Юмор / Игры / Объявления
Задело #15 (by Sky Archer) 17-11-2018, 18:31, Новости / Юмор
День комсомола 30-10-2018, 12:09, Жизнь
День тренера 30-10-2018, 11:55, Жизнь
Задело #12 (by Sky Archer) 29-10-2018, 01:00, Новости / Юмор
Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе , не могут оставлять комментарии к данной публикации.