5 марта 2019 года в Гусевской ЦРБ пройдёт День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явиться в поликлинику к 08.00 час. в кабинет №9. Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 лет.

При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, данные о прохождении флюорографии за 2017-18 годы. За сдачу крови выплачивается компенсация и выдаётся справка об освобождении от работы на 2 дня. Предупреждение! Лица, состоящие на диспансерном учёте у врача-инфекциониста и фтизиатра, к сдаче крови не допускаются!