Марсианские истории... (by Полёт Разборов)

Интересные такие вещи происходят во всём мире. Но я вот, почему-то, узнаю за них, последним. Это потому что телевизор включаю не на ту программу. Я писал за то, что многие каналы созданы именно для того, чтобы нас пугать. Как не включишь «НТВ», там постоянно криминальные новости, сразу начинаешь бояться выходить на улицу. Если переключить на «ТНТ», сразу попадаешь в параллельную реальность. Там всё начиналось с того, что пригласили пару идиотов построить себе «дом мечты», закончилось тем, что уже никто не помнит за то, для чего они вообще собрались… Почти всё тоже самое происходит и на других каналах. Смотреть, практически, нечего. Потому часто веселюсь, просматривая новости. Тем более, что сейчас это стало интересно, потому что в Киевском государственном цирке сейчас меняется трупа. Но я не за это! Я за то, что не далее, чем вчера, случайно попал на канал «РЕН», злобный канал, надо сказать. Всё на злобу дня, и всё, достаточно, интересно.

Но вот вчера была передача, от которой я ржал очень долго. И это не вина редакторов программы, я понимаю, что они специально такую программу сделали, чтобы показать то, что американская нация не совсем нормальная. Рассказали в передаче за то, что американцы уже давно летают на Марс. Выступал какой-то не совсем долеченный, и рассказывал за то, что он 17 лет там прослужил в спецназе, воевал с какими-то огромными муравьями и жуками. В одном из боёв ему оторвало половину лица. Но там, такая медицина, что всё восстановили на молекулярном уровне. Странно, что не смогли восстановить раненный мозг. Оказывается, что американцы уже много лет летают на Марс, это, как сказал пациент, секретная программа. У них там есть базы и поселения. Первое время, когда я смотрел, то почему-то подумал, что снимали репортаж из американской психиатрической больницы. Но потом показали ещё одного марсонавта, и потом ещё одного. Сижу и думаю, что от меня много чего скрыли. Американцам не на чём полететь к МКС, а тут легко гоняют на Марс. Самолёт, нормально летающий, построить не могут, а базы на Марсе строят. Во Вьетнаме получили люлей с лёгкостью, а на Марсе воюют с пришельцами… и побеждают. Правда побеждают жуков и муравьёв, и пока что не совсем понятно на каком препарате они все сидят. И мало кто помнит, как всё это начиналось…

***

Командир межконтинентального боевого космического крейсера «Свободная свобода» внезапно открыл глаза, и уставился на стекло, которое было над ним.

— Гроб! Стеклянный гроб! Я умер, как герой? , — промелькнуло у него в мозгу.

Он никак не мог понять, что это такое, и где он находится. С большим трудом поднял руку, на которой были были пристёгнуты «Apple Watch» последней модели. Сразу вспомнил про то, как он долго торговался за них на avito.ru. Одного взгляда на циферблат было достаточно для того, что бы часы поняли, что командир ищет «Apple Govorilka». Мгновенно «Алиса», с большим удовольствием, сообщила погодные условия в Челябинске, и потом сказала, что аккумуляторы почти сели, и требуется зарядка. И тут раздался голос с мостика корабля:

— Сэр! Разрешите доложить? , — обратился вахтенный.

— Докладывайте, — сказал Командор, прикуривая электронной зажигалкой последнюю модель «Apple PrimaPogar», и понимая, что он не умер, и у него есть экипаж.

— Сэр, впереди нас какая-то красная планета. Вы просили доложить, если мы увидим что-то подозрительное.

— Что говорит нам навигация? Что это за планета? И напомните мне, куда мы летим, и для чего? , — спросил Командор, с удовольствием вдыхая электронный дым.

— «Сири» говорит, что мы вылетели за территорию США, и пока что новые карты не найдены и не загружены. «Алиса» же, просит, для определения координат, предоставить заверенную у нотариуса копию российского паспорта. Потому точно сказать я не могу где мы, и тем более, не могу сказать, куда мы летим. Вы сами сказали, что миссия секретная, и знать нам о её цели не положено.

Командор, встал, одел на себя лёгкую форму и вступи в электронные тапки от китайской фирмы «Nikke», поехал на мостик. На мостике половину экрана компьютера управления, действительно занимала какая-то красная планета. Внизу были 4 варианта ответа, надо было выбрать правильный, чтобы понять, что это за планета:

1. Штат Калифорния

2. Штат Флорида.

3. Марс

4. Нью-Йорк

Командор задумался. Ему было интересно, что здесь делает название шоколадного батончика. Второй вахтенный, на второй части монитора главного компьютера играл в World of Tanks, и мало обращал внимание на происходящее в рубке. Бросив беглый взгляд на ответы, сказал, что правильный ответ Марс.

— Почему? , — спросил Командор.

— Это очевидно, Марс находится не в Америке. Я вообще не знаю где это, — ответил вахтенный, и продолжил битву с танками вьетконговцев.

И тут Командор всё вспомнил. Он вспомнил этапы великого пути, который пришлось пройти, для того чтобы этот полёт стал возможен. Он вспомнил, что как-будто вчера, самый красивый президент Америки на весь мир заявил, что скоро исключительная американская нация будет на Марсе. Это выступление застало Командора в одном из баров, где они с друзьями праздновали очередной безаварийный взлёт новейшего истребителя F-35MRTEWXCSAJ. Он вспомнил, что полёт тогда прошёл штатно, за исключением того, что они ошиблись аэродромом и страной… Но он хорошо помнил, что речь Президента его сильно поразила и вдохновила. И вдохновила не только его, а и всё NASA. Там инженеры чуть не сошли с ума, от такого решения президента. Это они потом 10 лет, не покладая рук собирали новейший «Шаттл», с новейшими двигателями. «Шаттл» решено было назвать «Свободная свобода». Вместе с «Шаттлом» разрабатывался новейший стартовый комплекс, не имевший аналогов мире. Командор вспомнил, как Президент послал к чертям этих наглых русских, которые только и могут, что изобрести дымящиеся и очень шумные двигателя. Они и не знают, что они не соответствую экологическим нормам, и не могут быть использованы для полётов над США. Командор помнил, как по всем каналам говорили про телеграмму, которую прислал президент России, в ответ на отказ использовать его двигателя. Она была очень короткой и гласила: «Тогда пошли на ху*!». Командор помнил, как ведущие всех каналов потешались на тем, что русские даже не указали правильно координаты по оси «X» и «У»…отсталая нация, потому президент и отказался от них, их двигателей. Тем более, что руководитель компании «Афера от Маска» пообещал быстро сделать собственный двигатель.

Через 10 лет, как и приказал самый красивый президент Америки, всё было готово к старту. Этот момент не возможно было забыть! Всё было, как и обычно, торжественно. Президент произнёс прощальную напутственную речь… С пускового комплекса был сброшен тент, и перед взорами всего человечества предстала монументальная картина, которая подтверждала величие и нерушимость Америки. По команде и ЦУП все тросы, одновременно, были обрублены, сетка огромного батута, со скрипом, распрямилась, и самое прогрессивное детище американской инженерной мысли устремилось к Марсу… Экипаж был не очень большим, потому что путешествие было долгим. С собой взяли только всё необходимое:



1. 50 человек гастарбайтеров из Мексики. Которых отловили за то, что они сдавали на метал куски от «Стены Трампа».

2. Запас провизии.



3. Гипсокартон, пенопласт, фанеру и шурупы-саморезы, необходимые для возведения на Марсе добротных и крепких американских коттеджей.



4. Запасы пороха, который срочно пришлось изобрести на аварийный случай.



5. 20 членов экипажа, среди которых были лучшие специалисты в своих областях.

Гастарбайтеры были помещены в специальные капсулы, в которых должны были проспать всё время пути до Марса, для того чтобы не расходовать провиант. Экипаж же занимался своими рутинными делами. Они сидели с суровыми лицами в командной рубке, ходили по кораблю в солнечных очках, вечерами пели гимн Америки и просматривали комиксы. Заниматься, особо, было нечем, потому что корабль был построен по новейшим секретным технологиям. Соответствовал всем экологическим требованиям, то есть, двигателей не было вообще, и направление выдерживалось только на правильных расчётах оператора батута на Мысе Канаверал. Дни тянулись очень медленно. Тем более, что через 10 часов полёта отключились все каналы американского телевидения. Можно было смотреть только украинский «Канал 112», и русские каналы…, но платно.

Пролетело шесть месяцев полёта. За это время должны были сделать промежуточную посадку на Луну. Но оператор просчитался, и пролетели на 300000 километров левее. С ЦУПа, а всё время полёта пришла только одна телеграмма, в которой просили экипаж придумать новое название Марсу, потому что старое не соответствует историческому моменту.

И вот корабль медленно приближался к цели своей миссии. Экипаж срочно готовился к посадке на красную планету. Командор взял в руки пульт управления посадкой. Не дрогнувшей рукой нажал кнопку с надписью «Посадка на Марсе». Из челнока медленно выдвинулись четыре посадочных опоры, которые были украшены блестящими солнечными панелями и ценными сортами древесины. Надо было немного повернуть корабль, для удачной посадки. Командор ещё нажал одну из кнопок на пульте управления с надписью «Apple Gorelka IX». За бортом что-то зашипело, и корабль начал медленно разворачиваться. Внезапно корабль остановился, на панели управления загорелся транспарант «Внимание! Опасность! Включен ручной тормоз!». На голографическом радаре определился какой-то предмет.

— Справа по борту НЛО, сэр! , — доложил первый пилот.





— Подтверждаю! , — отозвался второй пилот, отрываясь от игры.



— «Сири», определить объект! , — скомандовал Командор, — Привести лазерные установки в боевое состояние!

Вдруг, на аварийной частоте раздался голос:



— May Day, May Day, мы корабль украинских ВС терпим аварию. Всем кто меня слышит! Мы корабль украинских вооружённых сил «Квартал 95», промахнулись мимо Солнца, нас сносит в открытый космос, просим помощи!



— Кто это? , — тихо спросил Командор, разглядывая в иллюминатор приближающийся корабль, который был похож на сваренные между собой мусорные контейнеры.

— Это украинцы, — сказал второй пилот, — Я за них когда-то играл. У них танк точно так же выглядел, как и космический корабль. Мне говорили, что Россия у них украла все технологии, а которые остались, забрали мы, за долги.





— Что у них написано на борту, можешь прочитать? , — спросил Командор.



— На Москву, — по слогам прочитал второй пилот, — Слава Героям! Героям Слава!



— А причём здесь Москва, если они летели на Солнце? И откуда у них технологии космические, если у них всё забрали? Кто такие Герои, и кто такой Слава?

— Не знаю, сэр, они много лет не понимают, чего хотят, и что пишут. Наверное опять с Россией воюют! Может заблудились?



— «Сири», включить режим невидимости! — скомандовал Командор.

— На вашем счету недостаточно средств! Режим «невидимость» невозможен! , — ответила «Сири».

Командор напряжённо смотрел в иллюминатор. Украинский корабль проходил в каких-то трёх метрах от «Шаттла».

— Передайте на аварийной частоте. «Спасибо вам за ваш звонок, он был очень важен для нас. Мы работаем над улучшением работы с клиентами. Удачи в неизведанных глубинах космоса!», — приказал Командор.

Корабль опять приступил к снижению, и вошёл в атмосферу Марса. Где-то в отсеке для гастарбайтеров зазвенел будильник. Раздались голоса пробуждающихся рабочих. Корабль вздрогнул, с панели управления начали падать Apple палки, объедки пиццы, по полу покатились пустые бутылки и банки из-под пива. Корабль сильно тряхнуло, и движение остановилось. Командор выглянул в иллюминатор, за стеклом была зелёная трава и ярко светило, почему-то, синее Солнышко.

— Выключить голографическое изображение, — скомандовал Командор.

— Оно давно выключено, потому что сели батарейки, — ответил первый пилот.

— Нам на Земле сказали, что здесь нет атмосферы, и, естественно, что нет жизни. А тут растёт трава, деревья, полно живности. Вон на лугу пасутся коровы. Может мы что-то перепутали и вернулись на Землю? Откуда на Марсе леса и реки? Здесь не может быть жизни. Мы точно вернулись на Землю! Запроси ЦУП, пусть дадут наши координаты, и высылают спасателей.

— Сэр, посмотрите туда, — второй пилот указывал рукой куда-то.

Командор присмотрелся, и увидел надпись на нескольких языках: «Марс. Государственная собственность Союза Советских Социалистических Республик». Из люка стали вылезать остальные астронавты, потрясённо оглядываясь вокруг. Командор начал вынимать из специального чехла флаг Америки. Он хотел его установить на месте посадки, и передать на Землю те данные, которые он увидел.

— Инженер, вы запросили ЦУП? Где мы находимся? , — спросил Командор.

— Сэр, из ЦУПа сообщили, что им пришло СМС о том, что мы успешно добрались до Марса, и они нас поздравляют.

— Ой, здравствуйте! , — раздался голос откуда-то сзади посадочного модуля, — А вы что историческую постановку делаете? У вас такой старый корабль, где вы такой взяли? Можно мы посмотрим, а то мы про такие только в книгах читали, и видели на старых голограммах.

Вся американская делегация от страха подпрыгнула. Перед ними стояло два мальчика, лет 14-15. Командор внимательно рассматривал двух подростков. На них были одеты красные майки с надписью СССР.

— Вы кто? , — еле выдавил из себя Командор. Весь остальной экипаж пребывал в полном оцепенении. — Мы ученики 9-го класса, и просто вышли погулять. У нас в школе каникулы. Здесь недалеко молодёжный лагерь «Артек на Марсе», — ответил один из мальчиков, легко переходя на английский язык, — А у этой штуку фотонный двигатель? — Погулять? , — прошептал Командор. — Сэр, мы в России, — тихо сказал второй пилот, — У них на майке написано USSR. — А где ваши родители? , — спросил Командор. — Папа на вылете. Он командир космического крейсера «Красный Октябрь». У них сейчас учения, где-то в районе Млечного Пути. Мама на работе, она конструктор роботов, на заводе «За Родину!». А молодёжный лагерь принадлежит вооружённым силам Марсианской Советской Социалистической Республики. Вы что заблудились? И как вы так удачно посадили корабль без антигравитационного тормоза? Кто-то из экипажа вскрикнул и упал в обморок. Командор затравленно оглянулся на свой экипаж, ожидая хоть какого-то объяснения. — И… и как давно вы тут? — спросил Командор, уже твёрдо для себя решив, что сошёл с ума. — Мы? — удивились мальчики. — В смысле советские люди? А вы точно с Марса? Ничего не знаете? Или при посадке повредилось сознание? — Да, да, перегрузки, знаете ли, немного неудачная посадка… — попытался оправдаться Командор. — Аааа, ну да, тормоза-то у вас нет. Ну, я вам напомню, мы здесь с тысяча девятьсот сорок седьмого года, когда товарищ Сталин решил, что Марс должен быть советским, так как подходит нам по цвету, а что? — Нет, нет, всё хорошо, — Командор схватился за голову, потыкал пальцем в новейший планшет от фирмы Sony. — Кем вы говорите, у вас папа работает? , — спросил Командор, что-то судорожно ища в Интернете. — Командиром межгалактического боевого крейсера, — ответил один из мальчиков. — Только крейсер уже не новый. Тридцать лет назад выпущен. Всего триста парсек в час скорость. Мы когда вырастем, тоже будем пилотами, как раз достроят новый межгалактический линкор. А папа наш скоро должен получить новый крейсер. И их эскадра полетит на Землю. Папа говорит, что сейчас там стало неспокойно, какие-то амеры совсем страх потеряли. А вы не знаете кто это? — Извини, не знаю! — торопливо ответил командор. — Мы сами-то англоязычные болгары…изучаем историю советской космонавтики. — Скажи, а мы уже победили гигантских муравьёв, и исполинских майских жуков? А то у меня тут друг в спецназе служил, как раз в то время, когда шли тяжёлые бои… с каменными инопланетянами. — Нет, Вы что-то путаете, наверное, сильно ударились при посадке. Здесь никогда не было войны, папа говорит, потому что амеров и наглосаксов здесь нет… — поддержал разговор второй мальчик, — Мама говорит, что война это плохо… Командор тоскливо посмотрел на «Шатлл». Несколько минут назад он думал, что это самый совершенный космический аппарат во всей Вселенной. — Мальчик, а вам тут нужны астро…космонавты? А то мы тоже хотим летать к звёздам, Венеру, например, осваивать… На заднем фоне экипаж американского корабля громко скандировал: «Ленин, Партия, Комсомол! Ленин, Партия, Комсомол!»… — Мы спросим! Только Венера давно освоена — радостно улыбнулись мальчишки. Заиграла какая-то приятная мелодия. Один из мальчишек достал из кармана странное устройство, посмотрел на его экран. — Ладно, было приятно поболтать, но нам пора в лагерь, скоро обед, а потом занятия на тренажёрах, — сказал один из мальчиков, — Ещё встретимся… — Обязательно встретимся! , — сказал Командор пряча за спиной флаг США, который он так и не установил, провалив задание Центра, — У отца обязательно спросите, что я просил. Тоже хотим полететь на Землю, амеров гонять…, а то они, и правда, страх потеряли… Командор какое-то время простоял в задумчивости, а потом сказал: — Радист, отбить телеграмму на в Центр: «Сбились с курса! Пролетели мимо Марса! , — Командор задумался на пару секунд и добавил, — На связь с ЦУПом больше не выходить… Я переключил канал. Шли "Новости", в которых показывали, что опять ракета Илона Маска не смогла покинуть космодром. - Земное притяжение мешает, - подумал я, и выключил телевизор, - Совсем страх потеряли...

Полёт Разборов, специально для "Радио "На Востоке""