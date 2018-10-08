Марсианские истории... (by Полёт Разборов)
Категория: Юмор
Интересные такие вещи происходят во всём мире. Но я вот, почему-то, узнаю за них, последним. Это потому что телевизор включаю не на ту программу. Я писал за то, что многие каналы созданы именно для того, чтобы нас пугать. Как не включишь «НТВ», там постоянно криминальные новости, сразу начинаешь бояться выходить на улицу. Если переключить на «ТНТ», сразу попадаешь в параллельную реальность. Там всё начиналось с того, что пригласили пару идиотов построить себе «дом мечты», закончилось тем, что уже никто не помнит за то, для чего они вообще собрались… Почти всё тоже самое происходит и на других каналах. Смотреть, практически, нечего. Потому часто веселюсь, просматривая новости. Тем более, что сейчас это стало интересно, потому что в Киевском государственном цирке сейчас меняется трупа. Но я не за это! Я за то, что не далее, чем вчера, случайно попал на канал «РЕН», злобный канал, надо сказать. Всё на злобу дня, и всё, достаточно, интересно.
Но вот вчера была передача, от которой я ржал очень долго. И это не вина редакторов программы, я понимаю, что они специально такую программу сделали, чтобы показать то, что американская нация не совсем нормальная. Рассказали в передаче за то, что американцы уже давно летают на Марс. Выступал какой-то не совсем долеченный, и рассказывал за то, что он 17 лет там прослужил в спецназе, воевал с какими-то огромными муравьями и жуками. В одном из боёв ему оторвало половину лица. Но там, такая медицина, что всё восстановили на молекулярном уровне. Странно, что не смогли восстановить раненный мозг. Оказывается, что американцы уже много лет летают на Марс, это, как сказал пациент, секретная программа. У них там есть базы и поселения. Первое время, когда я смотрел, то почему-то подумал, что снимали репортаж из американской психиатрической больницы. Но потом показали ещё одного марсонавта, и потом ещё одного. Сижу и думаю, что от меня много чего скрыли. Американцам не на чём полететь к МКС, а тут легко гоняют на Марс. Самолёт, нормально летающий, построить не могут, а базы на Марсе строят. Во Вьетнаме получили люлей с лёгкостью, а на Марсе воюют с пришельцами… и побеждают. Правда побеждают жуков и муравьёв, и пока что не совсем понятно на каком препарате они все сидят. И мало кто помнит, как всё это начиналось…
***
Командир межконтинентального боевого космического крейсера «Свободная свобода» внезапно открыл глаза, и уставился на стекло, которое было над ним.
— Гроб! Стеклянный гроб! Я умер, как герой? , — промелькнуло у него в мозгу.
Он никак не мог понять, что это такое, и где он находится. С большим трудом поднял руку, на которой были были пристёгнуты «Apple Watch» последней модели. Сразу вспомнил про то, как он долго торговался за них на avito.ru. Одного взгляда на циферблат было достаточно для того, что бы часы поняли, что командир ищет «Apple Govorilka». Мгновенно «Алиса», с большим удовольствием, сообщила погодные условия в Челябинске, и потом сказала, что аккумуляторы почти сели, и требуется зарядка. И тут раздался голос с мостика корабля:
— Сэр! Разрешите доложить? , — обратился вахтенный.
— Докладывайте, — сказал Командор, прикуривая электронной зажигалкой последнюю модель «Apple PrimaPogar», и понимая, что он не умер, и у него есть экипаж.
— Сэр, впереди нас какая-то красная планета. Вы просили доложить, если мы увидим что-то подозрительное.
— Что говорит нам навигация? Что это за планета? И напомните мне, куда мы летим, и для чего? , — спросил Командор, с удовольствием вдыхая электронный дым.
— «Сири» говорит, что мы вылетели за территорию США, и пока что новые карты не найдены и не загружены. «Алиса» же, просит, для определения координат, предоставить заверенную у нотариуса копию российского паспорта. Потому точно сказать я не могу где мы, и тем более, не могу сказать, куда мы летим. Вы сами сказали, что миссия секретная, и знать нам о её цели не положено.
Командор, встал, одел на себя лёгкую форму и вступи в электронные тапки от китайской фирмы «Nikke», поехал на мостик. На мостике половину экрана компьютера управления, действительно занимала какая-то красная планета. Внизу были 4 варианта ответа, надо было выбрать правильный, чтобы понять, что это за планета:
1. Штат Калифорния
2. Штат Флорида.
3. Марс
4. Нью-Йорк
Командор задумался. Ему было интересно, что здесь делает название шоколадного батончика. Второй вахтенный, на второй части монитора главного компьютера играл в World of Tanks, и мало обращал внимание на происходящее в рубке. Бросив беглый взгляд на ответы, сказал, что правильный ответ Марс.
— Почему? , — спросил Командор.
— Это очевидно, Марс находится не в Америке. Я вообще не знаю где это, — ответил вахтенный, и продолжил битву с танками вьетконговцев.
И тут Командор всё вспомнил. Он вспомнил этапы великого пути, который пришлось пройти, для того чтобы этот полёт стал возможен. Он вспомнил, что как-будто вчера, самый красивый президент Америки на весь мир заявил, что скоро исключительная американская нация будет на Марсе. Это выступление застало Командора в одном из баров, где они с друзьями праздновали очередной безаварийный взлёт новейшего истребителя F-35MRTEWXCSAJ. Он вспомнил, что полёт тогда прошёл штатно, за исключением того, что они ошиблись аэродромом и страной… Но он хорошо помнил, что речь Президента его сильно поразила и вдохновила. И вдохновила не только его, а и всё NASA. Там инженеры чуть не сошли с ума, от такого решения президента. Это они потом 10 лет, не покладая рук собирали новейший «Шаттл», с новейшими двигателями. «Шаттл» решено было назвать «Свободная свобода». Вместе с «Шаттлом» разрабатывался новейший стартовый комплекс, не имевший аналогов мире. Командор вспомнил, как Президент послал к чертям этих наглых русских, которые только и могут, что изобрести дымящиеся и очень шумные двигателя. Они и не знают, что они не соответствую экологическим нормам, и не могут быть использованы для полётов над США. Командор помнил, как по всем каналам говорили про телеграмму, которую прислал президент России, в ответ на отказ использовать его двигателя. Она была очень короткой и гласила: «Тогда пошли на ху*!». Командор помнил, как ведущие всех каналов потешались на тем, что русские даже не указали правильно координаты по оси «X» и «У»…отсталая нация, потому президент и отказался от них, их двигателей. Тем более, что руководитель компании «Афера от Маска» пообещал быстро сделать собственный двигатель.
Через 10 лет, как и приказал самый красивый президент Америки, всё было готово к старту. Этот момент не возможно было забыть! Всё было, как и обычно, торжественно. Президент произнёс прощальную напутственную речь… С пускового комплекса был сброшен тент, и перед взорами всего человечества предстала монументальная картина, которая подтверждала величие и нерушимость Америки. По команде и ЦУП все тросы, одновременно, были обрублены, сетка огромного батута, со скрипом, распрямилась, и самое прогрессивное детище американской инженерной мысли устремилось к Марсу… Экипаж был не очень большим, потому что путешествие было долгим. С собой взяли только всё необходимое:
1. 50 человек гастарбайтеров из Мексики. Которых отловили за то, что они сдавали на метал куски от «Стены Трампа».
2. Запас провизии.
3. Гипсокартон, пенопласт, фанеру и шурупы-саморезы, необходимые для возведения на Марсе добротных и крепких американских коттеджей.
4. Запасы пороха, который срочно пришлось изобрести на аварийный случай.
5. 20 членов экипажа, среди которых были лучшие специалисты в своих областях.
Гастарбайтеры были помещены в специальные капсулы, в которых должны были проспать всё время пути до Марса, для того чтобы не расходовать провиант. Экипаж же занимался своими рутинными делами. Они сидели с суровыми лицами в командной рубке, ходили по кораблю в солнечных очках, вечерами пели гимн Америки и просматривали комиксы. Заниматься, особо, было нечем, потому что корабль был построен по новейшим секретным технологиям. Соответствовал всем экологическим требованиям, то есть, двигателей не было вообще, и направление выдерживалось только на правильных расчётах оператора батута на Мысе Канаверал. Дни тянулись очень медленно. Тем более, что через 10 часов полёта отключились все каналы американского телевидения. Можно было смотреть только украинский «Канал 112», и русские каналы…, но платно.
Пролетело шесть месяцев полёта. За это время должны были сделать промежуточную посадку на Луну. Но оператор просчитался, и пролетели на 300000 километров левее. С ЦУПа, а всё время полёта пришла только одна телеграмма, в которой просили экипаж придумать новое название Марсу, потому что старое не соответствует историческому моменту.
И вот корабль медленно приближался к цели своей миссии. Экипаж срочно готовился к посадке на красную планету. Командор взял в руки пульт управления посадкой. Не дрогнувшей рукой нажал кнопку с надписью «Посадка на Марсе». Из челнока медленно выдвинулись четыре посадочных опоры, которые были украшены блестящими солнечными панелями и ценными сортами древесины. Надо было немного повернуть корабль, для удачной посадки. Командор ещё нажал одну из кнопок на пульте управления с надписью «Apple Gorelka IX». За бортом что-то зашипело, и корабль начал медленно разворачиваться. Внезапно корабль остановился, на панели управления загорелся транспарант «Внимание! Опасность! Включен ручной тормоз!». На голографическом радаре определился какой-то предмет.
— «Сири», определить объект! , — скомандовал Командор, — Привести лазерные установки в боевое состояние!
— May Day, May Day, мы корабль украинских ВС терпим аварию. Всем кто меня слышит! Мы корабль украинских вооружённых сил «Квартал 95», промахнулись мимо Солнца, нас сносит в открытый космос, просим помощи!
— Кто это? , — тихо спросил Командор, разглядывая в иллюминатор приближающийся корабль, который был похож на сваренные между собой мусорные контейнеры.
— На Москву, — по слогам прочитал второй пилот, — Слава Героям! Героям Слава!
— А причём здесь Москва, если они летели на Солнце? И откуда у них технологии космические, если у них всё забрали? Кто такие Герои, и кто такой Слава?
— «Сири», включить режим невидимости! — скомандовал Командор.
Полёт Разборов, специально для "Радио "На Востоке""