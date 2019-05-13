ДТП с несовершеннолетним пешеходом
Категория: Новости
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ПОДЪЕЗДЕ К ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ.
12 апреля 2019 года около 13.55 ч. в г. Гусеве на улице Московской около д. 56, водитель легкового автомобиля допустил наезд на несовершеннолетнего пешеходов, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Во избежание подобных случаев Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными, осторожными и взаимовежливыми, а также неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Важно помнить, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, двигающихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления. Уважаемые родители! Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности. Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь, а также обеспечьте детей световозвращающими элементами. Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, напоминайте детям о правилах дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте.
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