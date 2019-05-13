ДТП с несовершеннолетним пешеходом

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ ПОДЪЕЗДЕ К ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ.

12 апреля 2019 года около 13.55 ч. в г. Гусеве на улице Московской около д. 56, водитель легкового автомобиля допустил наезд на несовершеннолетнего пешеходов, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.