Родительский патруль
Категория: Новости
В преддверии летних каникул, 23 мая 2019 года представители «Родительского патруля» школы № 1 г. Гусева под руководством сотрудника Госавтоинспекции, после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года, вручили первоклассникам памятки юных пешеходов и велосипедистов, а также
световозвращающие элементы. Участники «Родительского патруля» проверили, насколько хорошо дети помнят основные правила дорожного движения, не используют ли наушники при переходе проезжей части, знают ли для чего необходимы световозвращающие элементы. Летние каникулы — беззаботная пора для ребят, когда они забывают об основных правилах безопасного поведения на дорогах, пренебрегают Правилами дорожного движения. Чаще всего контроль родителей в этот промежуток времени ослабевает, и ребенок в течение дня предоставлен сам себе. Несовершеннолетние пешеходы нередко допускают такие нарушения, как выход на проезжую часть перед близко едущим автомобилем, переход дороги в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, кроме того, игры вблизи трассы. «Родительский патруль» – это одна из форм профилактики дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних. Кроме того, это хорошая возможность повысить ответственность родителей за воспитание своих детей.
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