Пользуйтесь электронным порталом Госуслуг.
Категория: Новости / Объявления
Госавтоинспекция призывает пользоваться электронным порталом Госуслуг Ежедневно на дорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции, а также в автоматическом режиме выявляются нарушения правил дорожного движения.
Уважаемые водители! Госавтоинспекция советует не откладывать оплату штрафов в долгий ящик и призывает пользоваться порталом gosuslugi.ru. Получайте необходимую информацию и услуги, предварительно оставив электронные заявки. Имея свой аккаунт на сайте Госуслуг, вы можете без очередей записаться на удобное время в любое регистрационное подразделение ГИБДД, поставить автомашину на учет или обменять водительское удостоверение. При подаче заявки через портал Госуслуг, можно получить скидку на оплату госпошлины в размере 30%. Получайте сведения о наложенных штрафах и оплачивайте их не выходя из дома с порталом gosuslugi.ru.
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