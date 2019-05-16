В преддверии летних каникул в период массового выезда детей и подростков к местам организованного отдыха в конце учебного года с 15 мая по 15 июня 2019 года проходит очередной этап целевого профилактического мероприятия «Внимание – Дети!», главная цель которого – безопасность несовершеннолетних участников дорожного движения.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь педагогам в обучении детей безопасному поведению на дорогах - проводить специальные уроки дорожной безопасности, с помощью которых ребята познают основы дорожной грамоты.