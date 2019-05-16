Внимание - дети!
Категория: Объявления
В преддверии летних каникул в период массового выезда детей и подростков к местам организованного отдыха в конце учебного года с 15 мая по 15 июня 2019 года проходит очередной этап целевого профилактического мероприятия «Внимание – Дети!», главная цель которого – безопасность несовершеннолетних участников дорожного движения.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь педагогам в обучении детей безопасному поведению на дорогах - проводить специальные уроки дорожной безопасности, с помощью которых ребята познают основы дорожной грамоты.
Не стоит недооценивать роль родителей и педагогов в обучении детей безопасному поведению на дорогах. Прежде всего, родителям и учителям следует помнить о том, что именно они являются примером для подражания. Взрослый человек, переходящий с ребенком через проезжую часть вне пешеходного перехода или не пристёгивающийся ремнями безопасности в автомобиле, не сможет доказать ребенку о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Поэтому взрослым участникам дорожного движения также важно соблюдать ПДД, подавая положительный пример. Госавтоинспекция призывает взрослых к бережному отношению к детям на дорогах и предупреждает о необходимости проявлять особую внимательность в районах пешеходных переходов и образовательных учреждений.
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