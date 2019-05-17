Дошкольники научили жителей г. Гусева правильно переходить дорогу.

В рамках целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!», а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами и воспитанниками детского сада № 11 г. Гусева появились в районе пешеходных переходов около торгового центра, в самой оживленной части города. Ребята вместе с взрослыми участниками акции раздавали проходившим мимо пешеходам красочные листовки с призывом соблюдать ПДД, давали рекомендации родителям, как вести себя на проезжей части, как правильно держать ребенка за руку. Как оказалось, немногие родители знают, что на подходе к проезжей части, ребенка необходимо взять за кисть руки, чтобы исключить возможность вырваться. Прохожих заинтересовала проводимая детьми работа, и они высказывали свое одобрение проведению подобных мероприятий.

Подобную акцию сотрудники Госавтоинспекции совместно с образовательными организациями проводят не первый раз, и каждый раз встречают одобрение жителей города.