День города.

25 мая с 10:00 до 17:00 пройди маршрут по местам проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Гусева.



1. Найди 10 трофейных рисунков лосиков на асфальте.

2. Сделай сэлфи с каждым из них на свой телефон.

3. Выложи пост ВКонтакте или в Фейсбуке с твоей фотографией на фоне бронзовой скульптуры лося и напиши поздравление городу Гусеву.



Обязательные хештеги: #Гусев, #ЛосьGo, #ДеньГорода.

1. С 16:00 до 17:00 покажи 10 фото и пост организаторам квеста в кепке «ЛосьGo» возле сцены в парковой зоне ФОКа.

2. Будь в 20-ке первых.

3. В 17:30 на праздничный стене получи билеты в кино, луна-парк, музей, а также вкусные призы от партнеров.