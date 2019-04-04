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День города.


Категория: Объявления

25 мая с 10:00 до 17:00 пройди маршрут по местам проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Гусева. 

1. Найди 10 трофейных рисунков лосиков на асфальте. 
2. Сделай сэлфи с каждым из них на свой телефон. 
3. Выложи пост ВКонтакте или в Фейсбуке с твоей фотографией на фоне бронзовой скульптуры лося и напиши поздравление городу Гусеву. 

Обязательные хештеги: #Гусев#ЛосьGo#ДеньГорода
1. С 16:00 до 17:00 покажи 10 фото и пост организаторам квеста в кепке «ЛосьGo» возле сцены в парковой зоне ФОКа. 
2. Будь в 20-ке первых. 
3. В 17:30 на праздничный стене получи билеты в кино, луна-парк, музей, а также вкусные призы от партнеров.

  • Puma
  • Вчера, 10:34
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Puma

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