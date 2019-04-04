День города.
Категория: Объявления
25 мая с 10:00 до 17:00 пройди маршрут по местам проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Гусева.
1. Найди 10 трофейных рисунков лосиков на асфальте.
2. Сделай сэлфи с каждым из них на свой телефон.
3. Выложи пост ВКонтакте или в Фейсбуке с твоей фотографией на фоне бронзовой скульптуры лося и напиши поздравление городу Гусеву.
Обязательные хештеги: #Гусев, #ЛосьGo, #ДеньГорода.
1. С 16:00 до 17:00 покажи 10 фото и пост организаторам квеста в кепке «ЛосьGo» возле сцены в парковой зоне ФОКа.
2. Будь в 20-ке первых.
3. В 17:30 на праздничный стене получи билеты в кино, луна-парк, музей, а также вкусные призы от партнеров.
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