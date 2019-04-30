Внимание! Внимание! Внимание! Афиша!

Уважаемые жители и гости города Гусева!

Приглашаем на праздничные мероприятия, посвященные

74-ой годовщине Победы в ВОВ:

07 мая 2019 года

9.00 - Автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов», старт от памятника С.И. Гусеву (ул. З. Космодемьянской), п. Ольховатка, п. Маяковское, п. Фурманово, п. Приозерное, п. Майское, п. Красногорское, п. Подгоровка 0+

– Акция ««Я помню! Я горжусь!», раздача георгиевских ленточек по маршруту автопробега 0+

13.00 – Турнир МО «Гусевский городской округ» по бочче среди инвалидов, посвященный Дню Победы, КСЦОН, ул. Московская, 62 6+

08 мая 2019 года

11.00 - Торжественная церемония возложения цветов, Братская могила советских воинов, г. Гусев, ул. Ю.Смирнова 0+

12.00 – 13.00 – Акция «Я помню! Я горжусь!» раздача георгиевских ленточек, сквер у Лося, ул. Московская, ул. З. Космодемьянской (памятник Штыковая атака) 0+

21.00 - Ночной велопробег по местам Славы «Наша жизнь – это ваша Победа», Улицы города (ул. Ленина, ул. Толстого, ул. Ломоносова, ул. Московская, ул. Северная, ул. Маяковского, ул. Ленина, ул. Школьная, ул. З. Космодемьянской, ул. Тимирязева, ул. Железнодорожная, ул. Вокзальная, ул. Менделеева, ул. Победы), старт – Аллея Славы (ул. Ленина) 14+

09 мая 2019 года

8.30-9.15 – Сбор и построение колонны участников акции «Бессмертный полк», ул. З. Космодемьянской (памятник Герою Советского Союза С.И. Гусеву) 0+

9.15 - Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза С.И. Гусева, ул. З. Космодемьянской 0+

10.00 – Торжественное прохождение войск и военной техники Гусевского гарнизона, ул. З. Космодемьянской (ориентир памятник «Штыковая атака») 0+

10.40 – Памятная акция «Герои бессмертного полка», ул. Победы (площадка возле бывшего кинотеатра «Мир») 0+

с 12.00 – Праздничная торговля. Работа парка аттракционов, парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 0+

12.00 – Акция «Я помню! Я горжусь!» раздача георгиевских ленточек, парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 0+

В течение дня - Выставка военной техники Гусевского гарнизона, парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 0+

13.00 – Работа полевой кухни «Солдатский огонек», парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 0+

13.00 – 16.00 – Работа интерактивных площадок «Парк Победы», парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 0+

- «Тропа разведчика» - (каждый может испытать себя на канатной дороге);

- «Бессмертная эскадрилья» (мастер класс по изготовлению и запуску боевых самолетов);

- «Встреча победителей», фотозона (абсолютно каждый бесплатно может сфотографироваться);

- «Готов к труду и Обороне» (участники всех возрастов могут попробовать сдать элементы ГТО) спортивная площадка;

- Тир «Будь снайпером»

- «Фронтовая бригада. С песней к Победе» - парковая сцена

- «На привале» - живая инсталляция солдатского привала времен ВОВ

- «Письмо победителю» (каждый может написать письмо своим родным, близким, прошедшим ВОВ)

- «Вальс Победы» танцплощадка

- «Герои бессмертного полка» (нанеси на стену имя своих родных, погибших в годы ВОВ)

- «А у нас во дворе» настольные игры (шашки, шахматы, нарды)

- «Цветы Победы» мастер-класс по изготовлению гвоздик;

- «Стена мира» мастер-класс по изготовлению журавликов;

- «День Победы отмечаем всей семьей» семейный мастер-класс по изготовлению символов Победы;

- «Окопный быт» фотовыставка из фондов Гусевского музея

- «Военный госпиталь» - реконструкция военного госпиталя времен ВОВ

13.00 - Турнир МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу среди дворовых команд, парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 (уличная универсальная площадка) 14+

13.00,15.00 – Первенство и Чемпионат Калининградской области по футболу, городской стадион, ул. Красноармейская,11а 14+

15.30 – Подведение итогов конкурса творческих работ «Синий платочек», парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 (главная сцена) 3+

16.00 – Конкурс-парад трехколесных велосипедов «Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу», парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 (главная сцена) 0+

16.30 – Конкурс рисунков на асфальте «Салют! Победа!», парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 3+

17.30 – Имитация боя по отражению нападения незаконного вооруженного формирования, парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 14+

18.00 – Праздничный концерт «Весна Победы», парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 (главная сцена) 0+

22.30 – Праздничный фейерверк, парковая зона Физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Школьная, 1 14+