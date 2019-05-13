6 мая во всем мире стартовала «Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН».

Широкомасштабная кампания призвана обратить внимание широкой общественности на основные причины аварийности на дорогах и придать дополнительный импульс «Десятилетию действий по безопасности дорожного движения», объявленного ООН на период 2011-2020 годов.

Ребята из отряда ЮИД школы № 5 г. Гусева присоединились к широкомасштабной кампании. ЮИДовцы записали видеообращение, в котором требуют, для обеспечения безопасности дорожного движения в своем городе, изменить скоростной режим, улучшить дорожный надзор за соблюдением ПДД, улучшить оказание помощи пострадавшим в ДТП,

улучшить безопасность автомобилей.