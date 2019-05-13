«Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН».
Категория: Новости
6 мая во всем мире стартовала «Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН».
Широкомасштабная кампания призвана обратить внимание широкой общественности на основные причины аварийности на дорогах и придать дополнительный импульс «Десятилетию действий по безопасности дорожного движения», объявленного ООН на период 2011-2020 годов.
Ребята из отряда ЮИД школы № 5 г. Гусева присоединились к широкомасштабной кампании. ЮИДовцы записали видеообращение, в котором требуют, для обеспечения безопасности дорожного движения в своем городе, изменить скоростной режим, улучшить дорожный надзор за соблюдением ПДД, улучшить оказание помощи пострадавшим в ДТП,
улучшить безопасность автомобилей.
Деятельность данного отряда можно определить девизом: «Изучи ПДД сам — научи ПДД своих сверстников, напомни взрослым о культуре дорожного движения!» В преддверие каникул ЮИДовцы всегда проводят беседы, викторины, классные часы, конкурс рисунков среди младших школьников по теме безопасности движения. Активно участвуют в различных акциях и массовых мероприятиях совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.
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