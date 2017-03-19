Мероприятия, выставки
Категория: Новости / Объявления
ВЫСТАВКИ:
«Мой первый театр»
- 18 мая состоялось открытие выставки, посвященной 55-летию Калининградского областного театра кукол «Мой первый театр». Куклы не оживают сами по себе, жизнь в них может вдохнуть, как волшебный творец, только человек. И вот этому неповторимому союзу куклы и человека посвящена центральная выставка праздника «Мой первый театр». На экспозиции представлены афиши спектаклей, рабочие эскизы, куклы — марионетки;
Персональная выставка Аллы Татариковой-Карпенко
- в Малом выставочном музея зале работает персональная выставка Аллы Татариковой-Карпенко (Калининград). Алла создатель Драматической труппы «Другой театр», драматург, хореограф, художник по костюмам, автор романа «Магистр или тайна восьми жизней Вячеслава Зайцева» и романа «Ярцагумбу». Педагог, доцент БФУ им. Канта, мастер курса режиссуры: преподаватель подиумного дефиле, техники речи, риторики, этики и эстетики, актерского мастерства, пластики - для взрослых и детей в России и за рубежом. На экспозиции посетитель окунется в мир театрального костюма, увидит эскизы, атрибутику и все необходимое для создания образа на сцене. Представленные предметы настолько выразительны, что говорят сами за себя;
«История Тевтонского ордена»
- выставка «История Тевтонского ордена» расскажет посетителю об истории ордена от создания до наших дней, а также о главных замках, традициях и миссии.
Приглашаем всех желающих посетить выставки в Гусевском музее, мы находимся по адресу ул. Московская 36 а. Ежедневно без выходных с 11:00 до 17:00 часов. Телефон для справок 8(40143) 3-19- 17.
«Музейная ночь» 21-05-2019, 11:37, Жизнь
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Внимание! Внимание! Внимание! Афиша! 30-04-2019, 12:33, Объявления
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