Мероприятия, выставки

ВЫСТАВКИ:

«Мой первый театр»

- 18 мая состоялось открытие выставки, посвященной 55-летию Калининградского областного театра кукол «Мой первый театр». Куклы не оживают сами по себе, жизнь в них может вдохнуть, как волшебный творец, только человек. И вот этому неповторимому союзу куклы и человека посвящена центральная выставка праздника «Мой первый театр». На экспозиции представлены афиши спектаклей, рабочие эскизы, куклы — марионетки;

Персональная выставка Аллы Татариковой-Карпенко

- в Малом выставочном музея зале работает персональная выставка Аллы Татариковой-Карпенко (Калининград). Алла создатель Драматической труппы «Другой театр», драматург, хореограф, художник по костюмам, автор романа «Магистр или тайна восьми жизней Вячеслава Зайцева» и романа «Ярцагумбу». Педагог, доцент БФУ им. Канта, мастер курса режиссуры: преподаватель подиумного дефиле, техники речи, риторики, этики и эстетики, актерского мастерства, пластики - для взрослых и детей в России и за рубежом. На экспозиции посетитель окунется в мир театрального костюма, увидит эскизы, атрибутику и все необходимое для создания образа на сцене. Представленные предметы настолько выразительны, что говорят сами за себя;

«История Тевтонского ордена»

- выставка «История Тевтонского ордена» расскажет посетителю об истории ордена от создания до наших дней, а также о главных замках, традициях и миссии.