«Музейная ночь – 2019»

В Гусевском музее 18 мая состоится ежегодная акция «Ночь в музее» начало в 19:00 часов. Гостей ждет увертюра Музейной ночи: дворик мастеров, бутафорный цех, объединивший мастер-классы под открытым небом, площадка декламации «Белый микрофон» и кулинарное закулисье представленное в работе торговых точек. На главной сцене выступят: Калининградский областной музыкальный театр,оллектив TrioParis с программой «Гимн любви», а также впервые в области вас ждет выступление Международной Академии Фехтовальных Искусств (Санкт-Петербург). Центральными на сцене Музейной ночи, конечно же, станут выставки и «Живой музей». В каждом экспозиционном зале посетителю будет представлена возможность посмотреть на историю в контексте театральных приемов через ожившие картинки прошедших эпох. «Музейная ночь — 2019» готовит для посетителей много неожиданностей и театральных сюрпризов… ВЫСТАВКИ начнут работу с 18 мая.





18 мая, в «Музейную ночь» состоится открытие выставки, посвященной 60- летию Калининградского областного театра кукол. Куклы не оживают сами по себе, жизнь в них может вдохнуть, как волшебный творец, только человек. И вот этому неповторимому союзу куклы и человека посвящена центральная выставка праздника «Мой первый театр». В Малом выставочном зале Гусевского музея 18 мая состоится персональная выставка и мастер-классы по театральному мастерству от Аллы Татариковой-