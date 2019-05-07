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День Радио


Категория: Новости

С Днём радио! С нашим общим праздником! 
День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.
Всего несколько десятков лет назад приемники воспринимались как чудо техники, а сегодня мобильная связь, телевидение, радио составляют привычные атрибуты жизни. Это результат большого труда целой армии инженеров, ученых, технических работников, в общем, всех тех, кто связал свою жизнь со связью. День радио – это праздник и всех тех, кто быстро доносит до нас свежую информацию о событиях в стране и в мире, а значит, это праздник и работников телевидения, радиовещания, связистов. 
От души хочу поздравить коллег – тех, кто однажды выбрал работу на радио. Пусть количество слушателей увеличивается. Творческих успехов и материальных благ вам! 
И конечно, я хочу поздравить с Днём радио вас, наши уважаемые слушатели! Желаю вам слышать только хорошие новости. Спасибо за то, что вы с нами! Мы работаем для вас! С уважением, Маргарита. 
#Деньрадио #Маргарита #Слушатель #Гусев #РадионаВостоке

  • Puma
  • 7-05-2019, 09:49
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Puma

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