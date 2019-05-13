Дорогие друзья! До главного события года – «Ночь в музее 2019» остаются считанные дни! Мы начинаем знакомить вас с артистами и коллективами, которые выступят для вас в эту длинную ночь. Центральными на сцене Музейной ночи, конечно же, станут выставки и «Живой музей». «Музейная ночь – 2019» проходит в год Театра, а значит - «Вся жизнь театр…»! Этот лейтмотив наши гости увидят и почувствуют каждую минуту, в каждое мгновение праздника! В этом году Музейная ночь в Калининграде пройдет 17 мая, в городах области и зоопарке – 18 мая. Гусевский музей – как и большинство площадок в областном центре, начнет свою работу в 19 часов и закончит глубоко за полночь.



Итак, встречаемся 18 мая на открытой площадке музейного комплекса Гусевского музея, в 19:00 часов. В этом году каждому нашему гостю необходимо подарить чемодану судьбы 10 рублей, а он, в свою очередь, не останется в долгу - пожелание и номерок для театральной лотереи каждому доверившемуся.



«Вся жизнь театр…», а значит вас ждет увертюра Музейной ночи: дворик мастеров, бутафорный цех, объединивший мастер-классы под открытым небом, площадка декламации «Белый микрофон» у беседки Петра и Февронии, а кулинарное закулисье будет представлено в работе торговых точек. На главной сцене - в первом акте зрителей ждет выступление Калининградского областного музыкального театра под руководством Заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко. И в эту ночь горожане смогут оценить многогранность, профессионализм и талант коллектива, благодаря которым в 2010 году Международной академией культуры и искусства театр был признан «Национальным достоянием России». Продолжение следует…второй и третий акты, эпилог, «Живой музей». Следите за анонсами, мы продолжим знакомство!



Для информации: Акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в тринадцатый раз, в прошлом году к ней присоединилось более 2 300 000 человек. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».