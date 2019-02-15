"Вальс цветов" - под таким романтичным названием в Гусеве пройдёт областной турнир спортивно-бальных танцев. 26 мая на паркете Дома офицеров, который считается лучшим в Калининградской области, встретятся спортсмены из Гусева, Калининграда, Балтийска и Гвардейска.



1 отделение – в 12.00 часов.

2 отделение – в 15.00 часов.



Стоимость билета: взрослый - 250 рублей, детский (7-12 лет) - 100 рублей. Дети до 6 лет - бесплатно.



Билеты можно приобрести в бухгалтерии Детско-юношеского центра по адресу: г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 27. В день турнира, с 10.00 часов в Гарнизонном Доме офицеров. Телефон для справок: 8 (401-43) 3-43-28.