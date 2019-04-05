«Детско-юношеский центр» приглашает на отчетный концерт образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы», который состоится 14 апреля в 13.00 по адресу: ул. Артиллерийская, д. 2 «А», Гарнизонный Дом офицеров.

Цена билета — 100 рублей.

Справки по телефонам: 8 (40143) 3-43-28, 8 (40143) 3-71-72.