Отчетный концерт
Категория: Объявления
«Детско-юношеский центр» приглашает на отчетный концерт образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы», который состоится 14 апреля в 13.00 по адресу: ул. Артиллерийская, д. 2 «А», Гарнизонный Дом офицеров.
Цена билета — 100 рублей.
Справки по телефонам: 8 (40143) 3-43-28, 8 (40143) 3-71-72.
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