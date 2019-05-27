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Детский загородный лагерь


Категория: Объявления
Уважаемые родители! Продолжается прием заявлений на отдых детей в детских загородных лагерях. Если ваша семья относится к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вы можете приобрести путевку, в том числе и с частичной оплатой. По данному вопросу необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50, каб. 207, тел. 3-32-75.
  • Puma
  • 27-05-2019, 11:13
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Puma

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